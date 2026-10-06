Adiós a Zulema Galperín, una actriz que se encontró de grande con la actuación

La actriz Zulema Galperín murió a los 90 años, tras una carrera distinta: nacida el 18 de abril de 1936, Galperín comenzó profesionalmente en la actuación durante la década de 1990, luego de haber trabajado en tareas administrativas.

En 1997 realizó el taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, una experiencia que marcó su continuidad en distintos espacios de formación artística.

A lo largo de su carrera participó en producciones como “Chiquititas”, “Verdad consecuencia”, “Gasoleros”, “Primicias”, “Epitafios”, “Infómanas”, “Viudas e hijos del rock and roll” y “Buenos chicos”. También fue parte de “Envidiosa”.

Uno de los papeles que mayor reconocimiento le dio fue el de la llamada “abuela cocainómana”, que interpretó en “Préstico”, el ciclo de sketches de Sebastián Presta que formaba parte de “Duro de domar”. En cine, Galperín formó parte de películas como “Puan”, “Los justos”, “Eva Perón”, “Pacto de silencio”, “Blindado”, “Los adoptantes” y otras.