Agenda de espectáculos en La Plata para el domingo

HOY

MÚSICA

Luna Sujatovich e Inbal Comedi.- A las 20 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Dúo Barcelone-Finocchi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879 entre 12 y 13. Emanuel Barcelone en saxo y Constanza Finocchi en piano interpretarán obras de Alexander Glazunov, Jacques Ibert, Alberto Ginastera, Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez y Astor Piazzolla. Entrada libre y gratuita.

Ensayo abierto de la Orquesta Big Band.- A las 15.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

La Romántica Cumbiera.- A las 17 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Mix Tape.- A las 18.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Un recorrido musical por las canciones de los años 70 y 80. Gratis.

Domingo de folclore.- A las 11 en el Centro de Residentes Santiagueños de Berisso, 7 y 149. Participan: Candela Mazza, Los Gauchos de Herrera, Gisela Stagnaro, Los González, Los Maldos, Sembrando Raices, San Ramón y entre otros.

TEATRO

Las hijas.- A las 19.30 y 21.30 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa protagonizan la comedia sobre tres hermanas que deben decidir cómo afrontar el Alzheimer de su madre.

Humorisimas.- A las 20.30 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6. Espectáculo de transformismo y humor.

El refugio de los secretos.- A las 20 en el Teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11. Libro y adaptación de Gastón Beltramini, con dirección de Andrea Roma. Horario no informado.

Narices negras.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Crisis VI: docentes.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Juan Manuel Colacino.

Otra estúpida razón para no morir (en otoño) .- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Franco Luna Serafini con dirección de Juan Camilletti.

INFANTILES

Teatro Estatal de Títeres de Kaunas, Lituania.- A las 17 en la Sociedad Lituana “Nemunas”, avenida Montevideo Nº 1569, entre 17 y 18, de Berisso, se presenta con un espectáculo destinado a toda la familia y abierto a la comunidad.

CINE

Soy ella.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cecilia Pinotti.

Coto de caza.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jorge Grau. Se proyecta en 35mm.

Pertenencias.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Gabriela Gonzalez Fuente.

El increíble castillo vagabundo.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hayao Miyazaki.

EVENTOS

Festival de la Cerveza Capital.- De 14 a 1 en el Camping Municipal, 122 y 54. Última jornada del festival, con productores cerveceros de la región, más de 200 variedades de cerveza artesanal, propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y música en vivo.

Feria del Playón.- Desde las 14 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Feria de Colecciones y Antigüedades.- Desde las 14 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.

La Plata vive el country.- De 15.30 a 19.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Workshop para principiantes. Gratis.