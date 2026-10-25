¿Qué hacemos este domingo en La Plata? La agenda de espectáculos

HOY

MÚSICA

Morenas flamencas.- A las 21 en El Expreso Bar, 12 y 72.

Patsía: mis diálogos con él.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Concierto sinfónico.- A las 17 en la sala Ginastera, 51 entre 9 y 10, en el marco del Ciclo Anual de Conciertos se presenta la Orquesta Estable del Argentino con Luciano Falcón como director invitado. Interpretará la Obertura “Coriolano”, Op. 62, de Ludwig van Beethoven; la Suite Nº 1 de “Peer Gynt”, Op. 46, de Edvard Grieg y la Sinfonía Nº 1, en sol menor, de Vasily Kalinnikov. Gratis con reserva.

Gregorio Szames.- A las 18 en la sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, el pianista ofrecerá un concierto íntegramente dedicado a obras de Johann Sebastian Bach.

Música por la Identidad.- A las 15.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Superpiba y Recreo Uruguayo. Gratis.

Guitarreada: bombos legüeros.- A las 18 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Micrófono abierto: Convoca Miky Del Pozo. A la gorra.

Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, agrupación especializada en folk celta ofrecerá obras originarias de Irlanda, Escocia, Galicia y Asturias con instrumentos auténticos de tales regiones. Entrada libre y gratuita

TEATRO

Tango para tres.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, con Arnaldo André, Marta González y Romina Fernandes.

Conexiones, un viaje en el tiempo improvisado.- A las 20 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, desde Barcelona.

Poéticas de la Multitud.- A las 20 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, creación colectiva de La Joda Teatro: la obra reúne a más de 50 hacedores teatrales y es el resultado de cinco meses de proceso creativo.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Las entradas se retiran una hora antes de cada función. Entrada libre y gratuita.

Chau Misterix.- A las 18 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

La Revoluta.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. A la gorra.

El refugio de los secretos.- A las 20 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Andrea Roma.

Animarse: ciclo de obras cortas.- A las 20 en El Fondo Espacio Teatral, 10 entre 63 y 64. Dirección: Gustavo Leiva.

El almacén de los ecos.- A las 20 en el Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.