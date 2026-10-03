Agenda de hoy

MÚSICA

Concierto sinfónico en la Catedral.- A las 18 en la nave central de la Catedral, 14 entre 51 y 53, concierto a cargo de la Orquesta Escuela de Florencio Varela, con la participación de solistas invitados. Gratis.

Circuito coral platense.- A las 20 en en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Participan: Coro Teens del Colegio Lincoln / Julia Kraiselburd - Acompañante Gabriel Fontana, Escuela de Canto Coral de Adultos de la Sociedad Israeslita de Carlos Casares / Romina Reimers - Asistente y pianista: Erik Ryhr - Coreografía Victoria Cuesta, Voces para la salud / Guillermo Masi - Preparación Vocal Gladys Évora. Gratis.

Tangos con alma.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, musical de tango con la participación de Guillermo Galvé, Nelly Pacheco y Soledad López, y la música de Cristian García, Carlos Rulfi y Juan Páez. Bailarines. Produce: Carmen Miranda.

Lúmina + Charo Albamonte.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso. Noche de soul, funk y R&B.

La Desmemoriada + Jos y Diego Carranza.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47.

Hilda Lizarazu.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Conociendo Rusia.- A las 20 en la Sala Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10.

Festival de la Música Italiana de La Plata.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

Pimpinela.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Vox Populi.- A las 20 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 N° 861 entre 3 y 4, presenta el “Casi último concierto del año”. Director: Santiago Bucar. Entrada libre y gratuita.

Festival de Primavera de Música de Cámara.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se inaugura la nueva edición de este esperado evento con un concierto a cargo del Cuarteto de Cuerdas UNNOBA que integran Federico Moujan, Pablo Labanda, Ricardo Bugallo, Verónica Almerares y la pianista invitada residente en Suiza Helena Bugallo. Interpretará el Quinteto con piano Op.57 de D.Shostakovich y Cuarteto de Cuerdas de A. Ginastera.

Dúo Musikarma.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, show de tango con bailarines en vivo.

Las caras de Juan + Dúo Trova II.- A las 21 en Be Club, 56 entre diagonal 73 y 11, show de bossa nova y versiones de Heredia, Rodríguez, Serrat y Gieco.

Isleña Antumalen.- A las 21 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Madera mineral.- A las 15.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71.

Lorena Salomón.- A las 16.30 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Los chicos de dúo.- A las 18 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Legacy Rock Fest II.- A las 20 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Klezmer: por la vida y la paz entre los pueblos.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Precarios. 10 años.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

TEATRO

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show de Halloween.

Stella Maris.- A las 17.30 desde el Embarcadero de Berisso, Génova al fondo, parte la experiencia escénica que se desarrolla durante un paseo en lancha.

Gabo y Comedia.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Huéspedes, un día ya no sé yo ningún ruido.- A las 21 en Estudio 71, 71 entre 6 y 7.

El factor daiquiri.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Stand up.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro con dirección de Sara Mon.

Terapia.- A las 20.30 en El catrín y La catrina, 70 nº 773, comedia de Martín Giner.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Marioni.

Esto no da para más. Comedia sobrenaturalista en un acto.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Caryl Chessman. El asesino de la luz roja.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, escrita y dirigida por Guillermo Ale.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Adriana Sosa.

La nona.- A las 21 en Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita, colaboración leche larga vida.

El patio de atrás.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Carlos Gorostiza, con dirección de Gastón Lavié.

Acuerdo para cambiar de casa.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Griselda Gambaro, con dirección de César Palumbo.

Bajo la tormenta.- A las 21 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con entrada gratuita. Las entradas se retiran una hora antes.

INFANTILES

Ricitos y los 3 ositos.- A las 16.30 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre. Con dirección de Nico Alonso.

LITERARIAS

En el diván literario.- A las 10.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Cuentos breves + Psicología.