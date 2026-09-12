Hoy

Música

Cuarteto de cuerdas.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentan Esteban Rossi y Joaquín Lopes Canadell (violines), Ricardo Bugallo (viola) y Siro Bellisomi (violoncello) para interpretar obras de Schubert, Beethoven y Brahms. Entrada gratuita con reserva online.

Las Pastillas del Abuelo.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Gustavo Santaolalla.- A las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

La bomba de tiempo.- A las 21 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.

Aniversario del Taller de Perfeccionamiento de Canto y Guitarra.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62, se presentan Oscar Hernández, Cecilia Cattaneo, Lidia América Torres, Mónica Quarto, Analía Rapacini y más.

Hot Shooters.- A las 22 en Desafinados, Diagonal 93 y Centenario, viaje a la época dorada del swing.

Tango e historias.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47, se presentan La Morocha Hourcade y Cuidado Piantadino Dúo.

Encuentro Coral Platense.- A las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan el Coro de Empleados de la DGCyE, Coral Gonnet, Coro Juglar y Coro Universitario de la UNLP. Entrada gratuita.

Hojas por el barrio.- A las 21 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Oasis.- A las 20 en 49 entre 4 y 5, tributo a Oasis.

Super 8 + El Diablo y su pedal robado.- A las 21 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6.

1000 horas.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, tributo a Los Abuelos.

Llevateló 87.- A las 23.30 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Autos robados.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Ricardo Parisi .- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables

Peña Solidaria.- A las 20 en el Club Almafuerte, 8 y 156, Berisso, se presentan:Sembrando Raíces, Valeria Sequeira y Adrian Romero. Luna Sachera, Los Hermanos Herrera, Mapai, Los Maldo, Maxi Retamar y Ricardo Roldan.

Dúo Musikarma.- A las 21 en 14 y 54, presentan “Brazilian Night”. Entrada libre.

La Minga Candombe.- A las 14 en la Estación Provincial, 17 y 71, desfile de comparsas.

Tan-Gó.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, orquesta que interpreta composiciones y arreglos propios fusionando ritmos y estilos populares abordados desde una mirada orquestal. A la gorra

Legüerale.- A las 19 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Karina La Princesita.- A las 23.30 en La Reina, Centenario y 511.

Dúo Aguirre/Rodríguez.- A las 21 en La Casa del Diagonal, Diagonal 74 entre 20 y 21.

Bondi Funk Vol II.- A las 21 en 115 entre 62 y 63, se presenta Only Funk con la participación especial de Marco Viscusi.

Lautaro Mazza junto a Oscar de Elía.- A las 20 en El Molino, Las Heras 634, Brandsen. Con Simón Barán como artista invitado.

Cine

Intensamente 2.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Entrada gratis.

La casa del minotauro.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Federico Bongiorno.

Animación surrealista en la URSS.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Teatro

Un hombre peligroso.- A las 19 en el Tacec, 51 entre 9 y 10.

Criado por lobos.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, con Pablo Agustín, que cuenta su particular historia, infancia y traumas de manera sarcástica, humorística y sanadora.

Delta. Cuando el río se revuelve, la mierda sale a flote.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

El Puente Azul.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Bajo la tormenta.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, Escrita por M. López Repetto y dirigida por Toni Lorenzo y César Barella. Entrada gratuita.

EntreNos Vol. II. No hay puntada sin hilo.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Gonzalo Gómez Safar.

Matías Acuña.- A las 21.30 en La Nonna, 47 esquina 3, presenta “Crowdworking”.

Dora.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37. Dramaturgia y dirección: Pablo Eugenio Fernández Iriarte. Última función.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Libro y Dirección: Gastón Marioni.

Cuando los animales duermen.- A las 21.30 en El Obrero, 13 y 71.

Escenas de medianoche.- A las 23.30 en El Obrero, 13 y 71, a la gorra.

Tiene que salir.- A las 20.30 en La Gran 7, 62 entre 1 y 115, espectáculo de variedades: circo, tela, música, danza. Entrada a la gorra.

Así no te amará jamás.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dirección de Magui Cabassi.

Húmedas historias platenses.- A las 19 en el Galpón de Fierro, 71 y 15, historia de la Ciudad contada por sus vecinos, con dirección de Carlos A. Pérez Rigirozzi y Lucia Uncal Scotti.

Humorísimas.- A las 23 en 51 entre 18 y 19, con Javier Cardini y Nico Prada.

Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, ciclo de obras de formato breve con guión y dirección de Alejandra Fiori.

El Robo, un policial metafísico.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de la compañía Teatro Pagano con dirección de Gerardo Fabris.

Vacío.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta.

La nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita.

¡Ay, por Dios!.- A las 20 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Pandora.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, ciclo donde se comparten trabajos de distintas disciplinas -teatro, circo, clown, títeres, poesía, música, magia y otras propuestas escénicas.

Infantil

Monstruos… monstruosamente divertidos.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11. Libro, producción y dirección general: Nico Alonso.