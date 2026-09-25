Hoy

Música

Rompiendo espejos.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Getz & Gilberto.- A las 20 en Desafinados, Diagonal 93 entre Cantilo y 473 bis, homenaje a Getz/Gilberto, uno de los discos fundamentales de la historia de la bossa nova y el jazz.

Convergencia Jazz & Bossa.- A las 21 en Raíces de Dawson, Nueva York y Marsella, Berisso.

Troveros.- A las 20 en La Casa de Oscar, 22 entre 60 y 61, Alejandro Duarte y Juan Pablo Boccia interpretan temas de Silvio Rodríguez, Serrat, Drexler, Fandermole, Fito Paez, Victor Heredia y más.

Juan Falú.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53, presenta su repertorio y dos libros editados por Universidades Públicas Nacionales.

Las caras de Juan + Dúo Trova II.- A las 21 en 2 y 63, show de bossa y versiones de Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat y León Gieco.

Cine

Yellow Submarine.- A las 20 en La Maga, 1 entre 35 y 36, proyección y música en vivo a cargo de Joaquín López Varela.

Romeo & Ofelia.- A las 16 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gustavo Postiglione.

Los vencedores.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Aparo.

Ahora tocan ellas.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Sara Silvia Kochen. Se proyecta junto al corto “¡Salsa!” de Antonina Kerguelen Román, en el marco del ciclo Proyectando Feminismos. Gratis.

Literarias

La palabra en escena.- Desde las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, en el marco del ciclo de espectáculos de narración oral se presenta “Juana, la niña de Melo” y “Alfonsina, dispuesta a todo”, a cargo de Silvia Pereira. Narradoras presentadoras: Silvia Bermúdez, Eliana Farias y Piky Tourn. Dirección: Claudio Ledesma

Narradoras Sociales.- A las 17.30 en la Biblioteca Central de la Provincia, 47 entre 5 y 6. Entrada libre y gratuita.

Ciudad de Poetas.- A las 19.30 en el Museo Almafuerte, 66 entre 5 y 6. Edición: Tantas balas en el corazón/ poesía & violencia.

Teatro

Romeo y Julieta - Esta historia me suena.- A las 20.45 en La Macacha, 69 entre 25 y 26, se presenta la Compañía de Teatro de Fernán Cardama con un espectáculo contado con vinilos. Teatro de objetos para adultos y niños desde 10 años.

Dora.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Si sucede conviene.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Todo ese maldito suelo está gritando.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Fauna Postal.- A las 21.30 en El Obrero, 13 y 71.

EntreNos Vol II.- A las 20 en La Alborada, 50 entre 10 y 11, con dirección de Gonzalo Gómez Safar.

La casa de Bernarda Alba.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, de Federico García Lorca.

El escritor de todas las cosas.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, unipersonal de Darío Grandinetti con dirección de Javier Daulte.

El acompañamiento.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, con dirección de Facundo Ouviña y las actuaciones de Juan Carlos Caro y Joaquín Martínez.

Poema criollo. Versos del subsuelo.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Lisandro Fernández, con Virgina Calabrese, Fátima Khamis y Mara Mussumeci.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en 43 y 22, con Julián Dorati y Checho Falco. Entrada libre, show a la gorra.

Humorísimas y Las Abbas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “La fiesta”.

Reunión de padres.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Liga de improvisadores vs Match de improvisación.- A las 20.30 en Espacio Sudaka, 7 entre 68 y 69.

Mañana

Música

Circuito Coral Platense.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan el Coro Voces Unidas y el Coral Montserrat. Entrada libre y gratuita.

Encuentro Coral Platense.- A las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan el Coro de Niños Fundación Ludovica, Coro de la Facultad de Artes de la UNLP, Coro del Colegio de Médicos y Coro Neshamá de Max Nordau. Entrada libre y gratuita.

La Chancha Muda.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Fiesta Plop.- A las 23.55 en 58 entre 10 y 11, homenaje a Moria Casán.

Los Mirlos y Los Charros.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Santiago Molina.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, música celta.

Sindicato Argentino de Boleros + Luisa Kuliok.- A las 20 en Desafinados, Diagonal 93 entre Cantilo y 472 bis.

Facundo, la magia de tu querer.- A las 21.30 en La Nonna, 47 esquina 3.

Sueño Stereo.- A las 19 en el Planetario, Avenida Iraola y 118.

La Magdalena.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, noche sabinera.

Mora y los metegoles + El nota.- A las 21 en Pura Vida, Diagonal 78 entre 8 y 61.

Jazz en el cafecito.- Desde las 17 en Diagonal 77 y 10, se presentan Franco Caccuri y Diego Poeta, Juan Pujó y Checho Fanzini, y Ornella Corei y Vico Loaiza.

¿Dónde hay un mango?.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47, se presentan en el marco del ciclo Caro Arauz, Eva Basterra, Pili Peralta y Pablo Tieri. Micrófono abierto, entrada gratis.

Brilla el tango y la canción.- A las 21 en 1 y 38, actúan Carlos “Negro” Cabrera, Julieta Cabrera, los guitarristas Néstor Gómez, Emanuel Di Virgilio y el poeta Néstor Mux. Tangos, canciones y poesía.

Orquesta Big Bend.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71.

Catalina Savio Jazz Cuarteto.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Dúo Musikarma.- A las 21 en Cantilo entre 13B y 13C.

Cine

Una familia feliz.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del Ciclo Infantil. Entrada gratis.

Romeo & Ofelia.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gustavo Postiglione

Johnny Corncob.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Marcell Jankovics.

Literarias

Seis lecturas sobre el Holocausto.- A las 18.30 en el Centro Max Nordau, 11 entre 58 y 59, presentación del libro de Yoel Schvartz. Presenta Horacio Bilkis, conversan el autor con Emmanuel Kahan.

Teatro

La risa.- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, de Martin Filiberti.

Beguinas (ni esposas ni monjas).- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

El puente azul.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

1999, Pequeño Testamento Apócrifo.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Voxpop Desinteligencia Artificial.- A las 21 en 43 entre 7 y 8.

Bajo la tormenta.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con Gaby Almirón y Mariana Torres, y dirección de Toni Lorenzo y Cesar Barella. Entrada libre y gratuita, se retiran una hora antes de cada función.

Contra el amor.- A las 21.30 en El Obrero, 13 y 71.

Poética de la multitud.- A las 20 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, La Joda Teatro estrena una nueva creación colectiva con más de 50 hacedorxs teatrales en escena.Dirección: Diego Bailén, Emmanuel Burgueño, Rolando Canelo, Damián Le Moal y Sofía Urosevich. Dramaturgia: Emmanuel Burgueño, Damián Le Moal y Sofía Urosevich.

La nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa.

Toro.- A las 19 en Octopo, 526 y 3, dirigida por Diana Rogovsky, con Florencia Roig y Malena Molfino.

Vetusta Orquesta.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, espectáculo de música y clownería.

Una familia muy, muy particular.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Augusto Di Santo con dirección de César Palumbo.

Infantil

La Sirenita.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del Grupo Artex100pre con dirección de Nico Alonso.

Domingo

Música

Orquesta Estable del Teatro Argentino.- A las 17 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con la dirección de su titular, Carlos Vieu, interpretan brindará un programa constituido por el Concierto para violoncello en si menor, Op. 104, de Antonín Dvořák (con la participación como solista de Siro Bellisomi) y la Sinfonía Nº 1, en sol menor, “Sueños de invierno”, Op. 13, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Cuarteto Fénix.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presenta el cuarteto integrado por Laura Rus, flauta; David Bortolus, oboe; David Lheritier, clarinete y María Marta Ferreyra, fagot. Interpretarán el Andante en Fa menor K 616 de W.A.Mozart (para cuarteto de maderas); el Trio n° 3 de J, Haydn; Tres Piezas para trio de W. Piston; En tiempos de Epifanía de F. Casanova y Ecos de un Candombe de A. Kasulin. Entrada libre y gratuita.

La Plata, Ciudad que canta.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan Maia Ensamble y Coro Kokoro.

Dúo Musikarma.- A las 21 en 70 y 19, música internacional.

Dr Bandalanga.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71.

Versión Animal.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, homenaje a Soda Stereo.

Cine

Cin3fili4.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Raúl Perrone.

La mujer sin cabeza.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucrecia Martel. Se proyecta en 35mm.

Los vencedores.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Aparo.

Akira.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Katsuhiro Otomo.

Teatro

Sesiones secretas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, magia y humor.

Los árboles mueren de pie.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, de Alejandro Casona, con la dirección de Ariel Perera.

Contra el amor.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71.

No te vayas con amor o sin él.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Norman Briski con dirección de Miguel Seimandi.

Criminal.- A las 19.30 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Patsía: mis diálogos con él.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Ain’t got nothing but the blues.- A las 19 en Octopo, 526 y 3: dirigida por Diana Rogovsky, con Florencia Roig y Malena Molfino.

Chau Misterix.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Entre vecinos.- A las 19.30 en La Nonna, 47 esquina 3, a cargo del Grupo Tercer Acto, grupo de egresados de la Escuela de Teatro del Teatro La Nonna.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita, se retiran desde una hora antes de la función.

Cuadriláteros 6.- A las 20 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, teatro breve reunido creado, montado y producido dentro de los espacios de creación y montaje de Teatro Estudio, bajo la dirección general de Gastón Marioni. En cada función se presentan cuatro trabajos de micro teatro.