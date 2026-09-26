Hoy

Música

Circuito Coral Platense.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan el Coro Voces Unidas y el Coral Montserrat. Entrada libre y gratuita.

Encuentro Coral Platense.- A las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan el Coro de Niños Fundación Ludovica, Coro de la Facultad de Artes de la UNLP, Coro del Colegio de Médicos y Coro Neshamá de Max Nordau. Entrada libre y gratuita.

La Chancha Muda.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Fiesta Plop.- A las 23.55 en 58 entre 10 y 11, homenaje a Moria Casán.

Los Mirlos y Los Charros.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Santiago Molina.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, música celta.

Sindicato Argentino de Boleros + Luisa Kuliok.- A las 20 en Desafinados, Diagonal 93 entre Cantilo y 472 bis.

Facundo, la magia de tu querer.- A las 21.30 en La Nonna, 47 esquina 3.

Sueño Stereo.- A las 19 en el Planetario, Avenida Iraola y 118.

La Magdalena.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, noche sabinera.

Mora y los metegoles + El nota.- A las 21 en Pura Vida, Diagonal 78 entre 8 y 61.

Jazz en el cafecito.- Desde las 17 en Diagonal 77 y 10, se presentan Franco Caccuri y Diego Poeta, Juan Pujó y Checho Fanzini, y Ornella Corei y Vico Loaiza.

¿Dónde hay un mango?.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47, se presentan en el marco del ciclo Caro Arauz, Eva Basterra, Pili Peralta y Pablo Tieri. Micrófono abierto, entrada gratis.

Brilla el tango y la canción.- A las 21 en 1 y 38, actúan Carlos “Negro” Cabrera, Julieta Cabrera, los guitarristas Néstor Gómez, Emanuel Di Virgilio y el poeta Néstor Mux. Tangos, canciones y poesía.

Orquesta Big Bend.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71.

Catalina Savio Jazz Cuarteto.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Dúo Musikarma.- A las 21 en Cantilo entre 13B y 13C.

Cine

Una familia feliz.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del Ciclo Infantil. Entrada gratis.

Romeo & Ofelia.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gustavo Postiglione

Johnny Corncob.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Marcell Jankovics.

Literarias

Seis lecturas sobre el Holocausto.- A las 18.30 en el Centro Max Nordau, 11 entre 58 y 59, presentación del libro de Yoel Schvartz. Presenta Horacio Bilkis, conversan el autor con Emmanuel Kahan.

Teatro

La risa.- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, de Martin Filiberti.

Beguinas (ni esposas ni monjas).- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

El puente azul.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

1999, Pequeño Testamento Apócrifo.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Voxpop Desinteligencia Artificial.- A las 21 en 43 entre 7 y 8.

Bajo la tormenta.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con Gaby Almirón y Mariana Torres, y dirección de Toni Lorenzo y Cesar Barella. Entrada libre y gratuita, se retiran una hora antes de cada función.

Contra el amor.- A las 21.30 en El Obrero, 13 y 71.

Poética de la multitud.- A las 20 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, La Joda Teatro estrena una nueva creación colectiva con más de 50 hacedorxs teatrales en escena.Dirección: Diego Bailén, Emmanuel Burgueño, Rolando Canelo, Damián Le Moal y Sofía Urosevich. Dramaturgia: Emmanuel Burgueño, Damián Le Moal y Sofía Urosevich.

La nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa.

Toro.- A las 19 en Octopo, 526 y 3, dirigida por Diana Rogovsky, con Florencia Roig y Malena Molfino.

Vetusta Orquesta.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, espectáculo de música y clownería.

Una familia muy, muy particular.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Augusto Di Santo con dirección de César Palumbo.

Infantil

La Sirenita.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del Grupo Artex100pre con dirección de Nico Alonso.