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el cuarteto de la unnoba abre el festiva de primavera de música de cámara en city bell
evelyn estava, violinista invitada al debut de la orquesta kairós de la mousiké
rocambole dará una charla en berisso a 40 años de “oktubre”
“puzzle” se presentará en villa elisa
“Ricitos y los 3 ositos”
Miguel fo en “todos somos cuento”

Por Redacción

Hoy

MÚSICA

Papina de Palma en Berisso.- A las 21 en Raíces del Dawson, Nueva York y Marsella.

Kairós de la Mousiké.- A las 19 en la Basílica del Sagrado Corazón, 9 y 58, se presenta por primera vez la orquesta de cámara dirigida por Gustavo Moreno, con la participación especial de la violinista estadounidense Evelyn Estava como invitada. Interpretarán el concierto para violín y orquesta Op. 35 de Tchaikovsky.

Calcos: tributo a Pappo.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Sueño Stereo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Emanero.- A las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Miguel Cantilo.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53, presenta su nuevo disco, “La historia de Mushkil Gusha”.

Circuito Coral Platense.- A las 20 en el Salón Auditorio “Estela de Carlotto” del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Participan: Coro Municipal de Personas Mayores / Raúl Salvatierra y Coral Popular IOMA / Santiago Bucar. Entrada libre y gratuita.

Homero Taisen.- A las 22 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “Triángulo Uno”. Artista invitada: Cami Brocchi.

TEATRO

2013: odisea intemporal rioplatense.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

El hombre inesperado.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, con Germán Palacios e Inés Estévez.

Pajarita.- A las 20 en el Tacec del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

El principio de Arquímedes.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Checho Falco y Julián Dorati. Gratis.

EntreNos Vol. II : No hay puntada sin hilo.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Gonza Gómez Safar.

El patio de atrás.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Carlos Gorostiza, con dirección de Gastón Lavié.

Anémonas.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

CINE

Los colores del tiempo.- A las 19 en Espacio Moliere, 15a entre 464 y 465, City Bell, en el marco del ciclo Caminante.

Los calvos.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Marcos Mossello y Elías Gismondi.

EVENTOS

Rocambole + Gran Lady.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso. En el marco de los 40 años de “Oktubre”, ofrecerá una charla con entrada libre y gratuita, y luego firmará libros y fotos. Cierre musical a cargo de Gran Lady, tributo a Los Redondos.

Mañana

MÚSICA

Concierto sinfónico en la Catedral.- A las 18 en la nave central de la Catedral, 14 entre 51 y 53, concierto a cargo de la Orquesta Escuela de Florencio Varela, con la participación de solistas invitados. Gratis.

Circuito coral platense.- A las 20 en en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Participan: Coro Teens del Colegio Lincoln / Julia Kraiselburd - Acompañante Gabriel Fontana, Escuela de Canto Coral de Adultos de la Sociedad Israeslita de Carlos Casares / Romina Reimers - Asistente y pianista: Erik Ryhr - Coreografía Victoria Cuesta, Voces para la salud / Guillermo Masi - Preparación Vocal Gladys Évora. Gratis.

Tangos con alma.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, musical de tango con la participación de Guillermo Galvé, Nelly Pacheco y Soledad López, y la música de Cristian García, Carlos Rulfi y Juan Páez. Bailarines. Produce: Carmen Miranda.

Lúmina + Charo Albamonte.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso. Noche de soul, funk y R&B.

La Desmemoriada + Jos y Diego Carranza.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47.

Hilda Lizarazu.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Conociendo Rusia.- A las 20 en la Sala Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10.

Festival de la Música Italiana de La Plata.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

Pimpinela.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, llega con su multipremiado espectáculo ¨Noticias del Amor¨.

Vox Populi.- A las 20 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 N° 861 entre 3 y 4, presenta el “Casi último concierto del año”. Director: Santiago Bucar. Entrada libre y gratuita.

Festival de Primavera de Música de Cámara.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se inaugura la nueva edición de este esperado evento con un concierto a cargo del Cuarteto de Cuerdas UNNOBA que integran Federico Moujan, Pablo Labanda, Ricardo Bugallo, Verónica Almerares y la pianista invitada residente en Suiza Helena Bugallo. Interpretará el Quinteto con piano Op.57 de D.Shostakovich y Cuarteto de Cuerdas de A. Ginastera.

Dúo Musikarma.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, show de tango con bailarines en vivo.

Las caras de Juan + Dúo Trova II.- A las 21 en Be Club, 56 entre diagonal 73 y 11, show de bossa nova y versiones de Heredia, Rodríguez, Serrat y Gieco.

Isleña Antumalen.- A las 21 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, se presenta la artista mapuche recientemente seleccionada como parte del Grupo de Jóvenes de Referencia de ONU Chile. Presentará “Cumbia de Chicha”, su último trabajo.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Madera mineral.- A las 15.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71.

Lorena Salomón.- A las 16.30 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Los chicos de dúo.- A las 18 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Legacy Rock Fest II.- A las 20 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Klezmer: por la vida y la paz entre los pueblos.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Precarios. 10 años.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

TEATRO

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show de Halloween, con nuevos personajes, cambios de vestuario y mucha diversión con Jonatan Sapag, Nico Prada y Gaia.

Stella Maris.- A las 17.30 desde el Embarcadero de Berisso, Génova al fondo, parte la experiencia escénica que se desarrolla durante un paseo en lancha.

Gabo y Comedia.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. El comediante venezolano presenta su unipersonal de stand up.

Huéspedes, un día ya no sé yo ningún ruido.- A las 21 en Estudio 71, 71 entre 6 y 7.

El factor daiquiri.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Stand up.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro con dirección de Sara Mon.

Terapia.- A las 20.30 en El catrín y La catrina, 70 nº 773, comedia de Martín Giner dirigida por Gustavo Bonifetto.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Gastón Marioni.

Esto no da para más. Comedia sobrenaturalista en un acto.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Caryl Chessman. El asesino de la luz roja.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, escrita y dirigida por Guillermo Ale e interpretada por Martín Álvarez.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Adriana Sosa.

La nona.- A las 21 en Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita, colaboración leche larga vida.

El patio de atrás.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Carlos Gorostiza, con dirección de Gastón Lavié.

Acuerdo para cambiar de casa.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Griselda Gambaro, con dirección de César Palumbo.

Bajo la tormenta.- A las 21 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con entrada gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.

INFANTILES

Ricitos y los 3 ositos.- A las 16.30 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre. Con dirección de Nico Alonso.

LITERARIAS

En el diván literario.- A las 10.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Cuentos breves + Psicología.

EVENTOS

Feria del playón.- Desde las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Domingo

MÚSICA

Canciones de Guastavino.- A las 18 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto a cargo del tenor Sergio Spina, el bajo-barítono Emiliano Bulacios y la pianista Eduviges Picone con canciones del compositor argentino. Entrada gratis con reserva online.

De regreso a Oktubre.- A las 18 en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense, junto a la banda Etiqueta Negra y artistas invitados, interpretarán el disco completo a 40 años de su lanzamiento. La propuesta recupera una obra fundamental del rock bonaerense para revisitarla desde una nueva generación de jóvenes músicos formados en el Programa, explorando sus capas, diálogos y estructuras desde el lenguaje sinfónico.

Concierto lírico.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13. Se presentarán la soprano Ximena Ibarrolaza, el tenor Gabriel García y los músicos Marcelo Mancuso (flauta) y Florencia Rodríguez Botti (piano). Interpretarán “Las formas del amor”, con textos de Martín Pérez Spina. Un recorrido musical por las mil maneras en que el amor se expresa, se siente y canta, que transcurre por obras de Giacomo Puccini, Franceco Tosti, Barberis, Cardillo y otros grandes compositores. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

El almacén de los ecos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

La revoluta.- A las 19.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. A la gorra.

Pajarita.- A las 20 en el Tacec del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Puzzle.- A las 19 en la sala de Red Pido Gancho, 3 N° 1172 entre 44 y 45, Villa Elisa. Una obra de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martinez y Omar Musa, luces de Rocío Tosca y dirección general de Paula Boero.

Bajo la tormenta.- A las 20 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Las entradas se retiran una hora antes de cada función. Entrada libre y gratuita.

Lobo, pieza perdida.- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Dramaturgia y actuación: Melina Peresson. Dirección: Federico Aimetta y Melina Peresson.

¡Qué quilombo!.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

INFANTILES

Ricitos y los 3 ositos.- A las 16.30 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre. Dirección: Nico Alonso.

LITERARIAS

Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 N° 1372, entre 60 y 61, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su habitual encuentro literario. Entrada libre y gratuita.

Todos somos cuento.- A las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, a cargo de Miguel Fo y Los Herejes. Gratis.

CINE

El castillo en el cielo.- A las 20 en el EcoSelect, 19 y 51, de Hayao Miyazaki.

Los calvos.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Marcos Mossello y Elías Gismondi.

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