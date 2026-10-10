Hoy

Música

Q’ Lokura.- A las 18 en Estadio Uno, 1 y 55.

Sonia Godoy.- A las 21 en Art, Camino Centenario y 503. Tangos, boleros, canciones y más.

Bestia Bebé.- A las 21 en el Ópera, 58 entre 10 y 11. El show acompaña la salida de “Yendo Rápido a Ningún Lugar”, su sexto álbum, donde la banda amplía su sonido sin perder frescura ni energía.

Concierto coral.- A las 17 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4, se presentarán el Coro Juvenil del Colegio Nacional de Buenos Aires, dirigido por Lucas Echaniz, y el Coro Juvenil de la Universidad de La Plata, dirigido por Fernando Tomé. A la gorra.

Craneo tatuado + Camerini Chávez Mateo Trío + Alfa Síntesis.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, en el marco del festival “La Plata Prog”

Coro Polifónico de la Anunciación.- A las 18.30 en el Club Atlético City Bell.

Darío Boente.- A las 21 en Desafinado Club de City Bell. Presenta su concierto “New York Meets Buenos Aires”.

Torre 7 Ensamble.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. En el marco del Festival de Primavera de Música de Cámara, se presenta el ensamble integrado por Raquel Dottori (oboe), Amalia Del Giudice (clarinete), María Noel Luzardo Fornella (saxofón), Rodolfo Bertolini (clarinete bajo) y Abner Da Silva Pintos (fagot), con obras de Ton ter Doest, Erik Satie, Ravel y Gershwin.

Swinging Lincoln Jazz.- A las 18 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 9 y 10, concierto a cargo del pianista Damián Balarino con obras propias y de otros compositores linqueños. Gratis con reserva.

Dúo Coplanacu.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53, se presenta el dúo integrado por Julio Paz y Roberto Cantos para celebrar sus 40 años de trayectoria en el mundo de la música folclórica.

New Sensation.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

Deudores Rock.- A las 16.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71.

La Matilde cumbia club.- A las 18.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Entre nos... segunda edición.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Ciclo de acústicos.

La La La: 40 años.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65. Melódico y bailable.

Teatro

¿Por qué Nora se fue de Casa?.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dramaturgia y dirección de César Palumbo, basado en “Casa de Muñecas” de Ibsen y “Querido Ibsen: soy Nora” de Griselda Gambaro.

El vínculo y los tormentos.- A las 21 en Dynamo, 17 esquina 68. Dramaturgia y dirección: Jazmín García Sathicq y Maximiliano Saad.

En la orilla.- A las 20.30 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, de Nora Oneto y Graciela Sandoval con dirección de Carlos Aprea.

El patio de atrás.- A las 21 en La Lechuza, 58 Nº 757, de Carlos Gorostiza, con dirección de Gastón Lavié.

Fakeland S.A.- A las 19.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Escenas de medianoche.- A las 23.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Vacío, improvisación teatral dirigida en vivo.- A las 22 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, con dirección de Pollo Canevaro.

Calígula.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de Albert Camus con dirección de Gastón Marioni.

La danza de los estorninos.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia de Miguel Seimandi y dirección de Gustavo Leiva.

Bajo la tormenta.- A las 21 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Las entradas, gratuitas, se retiran desde una hora antes de la función.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita. Se reciben donaciones de leche larga vida.

Mariano Magnífico en “La Divina Lengua”.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Esto no da para más (comedia sobrenaturalista en un acto).- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21. Un pueblo perdido signado por su nombre: Totoras del Infierno. El conflicto estalla cuando

Crimen y castigo.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con adaptación y dirección de Sebastián Ojea.

Agonizantes.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

CINE

Coraline.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Henry Selick.

Bajo tus pies.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cristian Bernard.

Re-Animator.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Stuart Gordon.

ACTIVIDADES

Día Nacional de la Danza.- A las 15 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Coordinan: Amparo López / Laura Cucchetti. Gratis.

Unidas por el arte.- A las 19 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Muestra de Pintura Decorativa.

Humedades.- A las 18 en el C. C. Islas Malvinas, 19 y 51. Exhibición de acuarelas.

Fiesta de poesía.- Desde las 18 en el Museo Almafuerte, 66 entre 5 y 6.

Mañana

MÚSICA

Dúo de Cámara.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 N 879, entre 12 y 13, con Celia Dabul en violoncello y Juan Pablo Scafidi en piano. Interpretarán obras de Gabriel Faure, Nikolai Rimsky Korsakov, Manuel de Falla, Carlos Guastavino y Heitor Villalobos. Gratis.

Dúo Karma.- A las 15.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, presenta “Na Nu Ní”.

Concierto de piano y guitarras.- A las 17 en la basílica San Ponciano, 48 entre 5 y diagonal 80, con Alejandro Mejía Sánchez, Marcial Ramírez, Erick Tippiani, Andrés Esteves, Juan José Rives y Leandro Chamorro. Gratis.

Ensayo abierto Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Caravan Swing Band.- A las 16 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Benja Molina Chazarreta.- A las 18 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Levú como invitados. A la gorra.

18 Kilates.- A las 21 en el Hípico, 52 entre 118 y 119, Paseo del Bosque.

Teatro

Lady Godiva: la diva.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia y dirección de Lorena Velázquez.

Una cajita dentro de un cuaderno.- A las 20 en la sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presenta la obra basada en el cuento homónimo de Humberto Costantini.

La revoluta.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, Calle 13 y 71.

Bajo la tormenta.- A las 20 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Las entradas, gratuitas, se retiran desde una hora antes de la función.

El almacén de los ecos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

De profesión: maternal.- A las 19 en La Caipo, 58 entre 10 y 11, de Griselda Gambaro.

CINE

Bajo tus pies.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cristian Bernard.

Ojos de serpiente.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Brian De Palma. Se proyecta en 35mm.

Desobediente.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Federico Coringrato.

La princesa Mononoke.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hayao Miyazaki.

Literarias

Releer, feria del libro usado.- De 14 a 19 en la Casa Cultural PI, 51 entre 18 y 19, una propuesta autogestiva que reunirá a diez librerías especializadas de la ciudad para acercar al público una amplia selección de libros usados, descatalogados y de diversas temáticas.

Actividades

Feria de colecciones y antigüedades.- Desde las 14.30 en Estación Provincial, 17 y 71.

Lunes

Música

La Veredita: 10 años.- A las 16.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. La banda marplatense aterrizará nuevamente en La Plata para celebrar una década de canciones, risas y locuras: habrá sorpresas, juegos, música en vivo y, por supuesto, ¡torta de cumple!

Concierto de premiación del Concurso Lumen Artis en Interpretación de Música de Cámara para Canto-Piano.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, con entrada libre y gratuita. A cargo de los ganadores que se presentarán el sábado y domingo. El concurso de Lumen Artis se viene realizando desde 2012 cada dos años y está específicamente destinado al dúo, evaluando conjuntamente al cantante y al pianista.

Tremendo marañón.- A las 17 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Salsa.

Ricardo Parisi.- A las 12 en Villa Lenci, 22 y 76, junto a Luis Katios y Marcelo Gabriel. Melódicos y bailables.

ACTIVIDADES

Día de la diversidad cultural.- Desde las 12 en Club Villa Paula, 152 y 12, Berisso, con Juncal, Masa madre, Leonardo Santillán, Luis Ocampo y Carla Palavecino, Giuliana Pronik y Tiziano Rodríguez y Ceferino Céspedes.

Danza contemporánea + ritmo y percusión con señas.- A las 15.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con dirección de percusión de Martín Drago, e idea y dirección general de Melisa Leonardi.