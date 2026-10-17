Hoy

Ópera

Il trovatore.- A las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, ópera de Giuseppe Verdi en versión semi-escenificada, con la participación de la Orquesta y el Coro Estables del Teatro. La dirección musical será de Lucía Zicos y la dirección escénica de Florencia Ayos. El Coro Estable contará con la preparación de Santiago Cano. Entrada gratuita con reserva previa.

Música

Iván Noble.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “Canciones traspapeladas”.

Ensamble sinfónico.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464, programa dedicado a Franz Schubert que tendrá como obra central su célebre Octeto en Fa mayor, D. 803.

Viejas Locas x FYA.- A las 21 en el Teatro René Favaloro, 67 y 117.

Pure Disco.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

El Soldado.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Palassi Reggae Band.- A las 21 en 49 entre 4 y 5.

Lara Fichera Trío.- A las 20 en Desafinados, Diagonal 93 entre Cantilo y 473 bis.

La callejera, la peña que baila.- A las 20 en Casa metro, 4 entre 51 y 53.

Playón de tango.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71: Gomez - Cabrera – Viscusi - Frati. A la gorra.

Los auténticos recalientes.- A las 20 en la Casa de Oscar, 22 entre 60 y 61, humor y música con Alejandro Sanz y Adrián Stoppelman.

Bontarios.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, covers forasteros. A la gorra.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Dancing Mood.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Encuentro Coral Platense.- A las 19:30 en la Parroquia San Roque, 7 entre 39 y 40, se presentan Coro de Infancias de la Escuela Graduada Joaquín V. González, Coro Juvenil de la UNLP, Coro del Liceo Víctor Mercante de la UNLP y GVD de la Escuela de Arte de Berisso. Entrada libre y gratuita.

Cine

Zathura.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jon Favreau en el marco del Ciclo Infantil. Entrada gratis.

Hangar rojo.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Pablo Sallato.

The Rocky Horror Picture Show.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jim Sharman.

Literarias

En el diván literario.- A las 10.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, cuentos breves y psicología.

El cuentacuentos.- A las 20 horas en el Café de las Artes, 49 esquina 6. El cuentacuentos vuelve a presentarse para interpretar relatos, cuentos cortos, poemas y crear un clima junto al público. Junto a Joel Duran con su música en vivo.

Exposiciones

Unidas por el arte.- A las 19 en la Estación Provincial, 17 y 71, muestra de pintura decorativa.

Eventos

KPop La Plata.- Desde las 12 hasta las 19 en el Club Ateneo, 39 entre 115 y 116, cuarta edición.

Teatro

Las canciones favoritas en el álbum de alguien más.- A las 20 en Tentempié, 66 entre 11 y 12. Dramaturgia y dirección: Javier Noriega

Por qué Nora se fue de casa.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, versión de César Palumbo sobre “Casa de Muñecas” de H. Ibsen.

El factor Daiquiri.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Esto no da para más.- A las 21 en Teatro Abierto,38 entre 20 y 21, comedia sobrenaturalista en un acto.

1999 Pequeño Testamento Apócrifo.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Desde el más allá - trasnoche paranormal.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, con Héctor Rossi.

La Nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita, colaboración leche larga vida.

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, celebra el Día de la Madre.

El espejo de los deformes.- A las 21.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con dirección de Santiago Culacciati.

El patio de atrás.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Carlos Gorostiza con dirección de Gastón Lavié.

El último tango, un crimen en 2x4.- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Ay humor divino.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 y 22, stand up y canciones de humor con Checho Falco y Eduardo Argüelles. Show a la gorra.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en El Obrero, 13 y 71, de Adriana Sosa.

Bajo la tormenta.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, escrita por M. López Repetto y dirigida por Toni Lorenzo y César Barella.

El robo, un policial metafísico.- A las 21.30 en Casa Tres, 3 entre 59 y 60, de la compañía Teatro Pagano con dirección de Gerardo Fabris.

Crimen y castigo.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Dirección y dramaturgia: Sebastian Ojea.

Insurrectxs.- A las 20 en Dynamo, 17 y 68.

Luces en el espejo.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Calígula.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Libro: Albert Camus. Dirección: Gastón Marioni.

Mañana

Ópera

Il trovatore.- A las 17 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, ópera de Giuseppe Verdi en versión semi-escenificada, con la participación de la Orquesta y el Coro Estables del Teatro. La dirección musical será de Lucía Zicos y la dirección escénica de Florencia Ayos. El Coro Estable contará con la preparación de Santiago Cano. Entrada gratuita con reserva previa.

Música

Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la orquesta formada por jóvenes instrumentistas becados, con la dirección de Bernardo Teruggi, interpretará obras de Mozart, Haydn y Beethoven. Entrada gratuita con reserva online.

Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Dr. Bandalanga.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Versión animal.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Cine

El tren fluvial.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale.

Jackie Brown: triple traición.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Quentin Tarantino. Se proyecta en 35mm.

La espera.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Darío Doria.

Petite maman.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Céline Sciamma.

Teatro

Lady Godiva la diva.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Dirección y dramaturgia: Lorena Velazquez.

La Revoluta.- A las 20 en El Obrero, 13 y 71. Entrada a la gorra.

Carles, el eslabón perdido del rock nacional.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Cuadriláteros 7.- A las 21 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, teatro breve reunido creado, montado y producido dentro de los espacios de creación y montaje de Teatro Estudio bajo la dirección general de Gastón Marioni.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, escrita por M. López Repetto y dirigida por Toni Lorenzo y César Barella.

Volcada.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Noelia Vergini.