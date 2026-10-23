Hoy

Música

BTS.- A las 20 en el Estadio Único, 25 y 32.

La Konga.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Hilda Lizarazu canta a Charly.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Candlelight: De música ligera.- A las 19.30 en la Basílica del Sagrado Corazón, diagonal 73 esquina 9.

Todo Led Zeppelin x Physical Graffiti.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Fernández Fierro.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Ecos de la música & alba del tiempo.- A las 21 en la sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentará este concierto a cargo del pianista cubano Luis Lugo. También participarán como invitadas la violinista Mabel Serrano y Las cantantes Lesya Yarovaya y Elena Ahmetova.

Circuito coral platense 2026.- A las 20 en el Auditorio del Pasaje, 50 entre 6 y 7, con la participación especial de: Voces del Agua del SOSBA / Vanina Rivarola; Escuela de Canto Coral de Niños y Jóvenes de la Sociedad Israelita de Carlos Casares / Romina Reimers - Asistente y pianista: Erik Ryhr - Coreografía Victoria Cuesta; Philia Coral Jove / María Stacchiotti; y Coro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP / Emiliano Linares. Entrada libre y gratuita.

Míster América.- A las 21 en la Sala A de Estación Provincial, 17 y 71. Invitados: Astekas.

El Sosias: dúo de jazz.- A las 19.30 en el Salón de Actos del Colegio de Escribanos, 13 Nº 770, se presenta el dúo de saxo tenor, clarinete y piano oriundo de Mendoza, integrado por los hermanos mellizos Osvaldo y Rodolfo Tornello.

Los poetas de la modernidad + La pata de fray + Florencia Urrutia.- A las 20 en Sala Mush, diagonal 80 Nº 767.

Teatro

Los árboles mueren de pie.- A las 19.30 el Salón de Actos del Colegio Nacional, 1 y 47, función especial de la obra de Alejandro Casona, interpretada por Gente de Teatro y organizada por el Centro de Exalumnos del Colegio Nacional. La función será abierta a todo público.

Ezequiel Campa: Soy Dicky del Solar.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Venecia.- A las 22 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Match: teatro, deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

No te vayas con amor o sin él.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Casa Matriz.- A las 22 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, de Diana Raznovich, con dirección de Agusta Bermúdez.

Es lo mismo pero no es igual.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Rodrigo Mauregui. Un mismo monólogo interpretado por siete actores distintos.

Sociedad platense de stand up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 22 y 43, con Checho Falco, Rubén Vaena y Julián Dorati. Entrada libre, show a la gorra.

El principio de Arquímedes.- A las 21 en Teatro Abierto,

38 entre 21 y 22, de Josep Maria Miró, con dirección de Sara Mon.

Terapia.- A las 20.30 en El Catrín y La catrina, 70 entre 9 y 10, de Martín Giner con dirección de Gustavo Bonifetto.

El patio de atrás.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Carlos Gorostiza, con dirección de Gastón Lavié.

Las del lirio.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Volcada.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Mañana

Música

BTS.- A las 20 en el Estadio Único, 25 y 32.

Todo Héroes del Silencio & Bunbury x Ave rapaz.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Milena Salamanca.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 60 y 61.

Los Guarros.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, con Javier Calamaro y Gitano Herrera.

Escalandrum.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Orquesta María Remedios del Valle.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, brindará el concierto “De la quebrada al puerto (fragmentos de música latinoamericana)”. Dirigirá Mailen Ubiedo Myskow y se interpretarán “Libertango” y “Los pájaros perdidos” de Astor Piazzolla, “La rosa y el sauce” de Carlos Guastavino, “Melodía sentimental” de Heitor Villa-Lobos, el aria “Adiós” (sobre un poema de Alfonsina Storni) de la ópera “Prohibido suicidarse en primavera” (basada en la obra teatral homónima de Alejandro Casona) y “Rezo del mundo” de la misma Ubiedo Myskow y Credo y Gloria de la “Misa criolla” de Ariel Ramírez.

Circuito coral platense 2026.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con la participación especial del Coro de Niños del Colegio Lincoln / Julia Kraiselburd, y Coro EcHuNi de CABA / Eduardo Ferraudi. Entrada libre y gratuita.

Entre acústicos.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Versiones Rock-Pop Nacional e Internacional. A la gorra.

Aplanadora.- A las 18 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Celebramos a Charly García en Familia.- A las 17 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. Orquesta integrada por: Joaquín Moltedo (Piano), Nazareno Cordón (Bajo), Juan Martín Parga (Batería), Lucas Monteverde (Guitarra), Thiago Taján (Trompeta), Carmen Figueras (Violín), Joaquín Onofri (Cello), Melanie Lazarte (Violín), Lucio Reniero (Viola). Coros participantes: Coro Juvenil de La Plata (Programa provincial Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires) y Coro Voces del Camino (Ministerio de Infraestructura). Invitadas especiales: Mica y Magui de Kabradepata.

Vivalto da Camera.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presenta el dúo integrado por Diana Gasparini (viola) y Gabriela Martínez (piano), acompañadas por Maricel Turkovich (violoncello), Pablo Labanda y Félix Candelo (violines).

Dúo Musikarma.- A las 21 en Art Café, camino Centenario y 503, con artistas invitados. Entrada Libre.

Ricardo Parisi.- A las 21 en Parador 90, 71 entre 17 y 18. Melódicos y bailables

34° Encuentro Coral Platense.- A las 19.30 en el Salón Auditorio del Pasaje, 50 entre 6 y 7. Participan el Grupo de Voces VADENU de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Tolosa, Coro Juvenil de la Municipalidad de La Plata, Coro Polifónico de la Fundación Catedral y el Coro del Club Estudiantes de La Plata. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Los vínculos y los tormentos.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68, con dramaturgia y dirección de Jazmín García Sathicq y Maximiliano Saad,

El factor daiquiri.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

El último tango.- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Darío Orsi.- A las 20 en La Nonna, 3 esquina 47, presenta su espectáculo, “Hasta las manos”.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40.

Por qué Nora se fue de casa.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, versión de César Palumbo, sobre Casa de Muñecas de H. Ibsen.

Trío Magnolia.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Dirección: Agusta Bermudez, Eugenia Molinuevo y Sole Morales.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita, colaboración leche larga vida.

A nadie le importa una señora que barre.- A las 20 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

El patio de atrás.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Carlos Gorostiza, con dirección de Gastón Lavié.

Maybe.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 Nº 403, esquina 34. Dirección: José “Pollo” Canevaro.

Bajo la tormenta.- A las 21 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Las entradas se retiran una hora antes de cada función. Entrada libre y gratuita.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Adriana Sosa.

Fakeland S.A.- A las 19.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Humorísimas y Las Abbas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presentan su show “No hay dos, sin DOS”, una propuesta que combina el arte del transformismo, el humor y el entretenimiento con Javier Cardini y Nico Prada.

Eso que (No) decimos.- A las 21 en Doble T, 23 Nº 565. Una obra de Max Luppino.

Cronopios dirigiendo cronopios.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Te pido mil disculpas.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, con Nahuel Ivorra y Ceci Hace. Stand up.

Esto no da para más (comedia sobrenaturalista en un acto).- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Caterbondi: un otro que también soy.- A las 20 en El Galpón de la Caterva, 14 b y 471, City Bell, teatro comunitario.

INFANTILES

Ricitos y los 3 ositos.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, con dirección de Nico Alonso.

Domingo

Música

Morenas flamencas.- A las 21 en El Expreso Bar, 12 y 72.

Patsía: mis diálogos con él.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Concierto sinfónico.- A las 17 en la sala Ginastera, 51 entre 9 y 10, en el marco del Ciclo Anual de Conciertos se presenta la Orquesta Estable del Argentino con Luciano Falcón como director invitado. Interpretará la Obertura “Coriolano”, Op. 62, de Ludwig van Beethoven; la Suite Nº 1 de “Peer Gynt”, Op. 46, de Edvard Grieg y la Sinfonía Nº 1, en sol menor, de Vasily Kalinnikov. Gratis con reserva.

Gregorio Szames.- A las 18 en la sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, el pianista ofrecerá un concierto íntegramente dedicado a obras de Johann Sebastian Bach.

Música por la Identidad.- A las 15.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Superpiba y Recreo Uruguayo. Gratis.

Guitarreada: bombos legüeros.- A las 18 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Micrófono abierto: Convoca Miky Del Pozo. A la gorra.

Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, agrupación especializada en folk celta ofrecerá obras originarias de Irlanda, Escocia, Galicia y Asturias con instrumentos auténticos de tales regiones. Entrada libre y gratuita

Teatro

Tango para tres.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, con Arnaldo André, Marta González y Romina Fernandes.

Conexiones, un viaje en el tiempo improvisado.- A las 20 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, desde Barcelona.

Poéticas de la Multitud.- A las 20 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, creación colectiva de La Joda Teatro: la obra reúne a más de 50 hacedores teatrales y es el resultado de cinco meses de proceso creativo.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Las entradas se retiran una hora antes de cada función. Entrada libre y gratuita.

Chau Misterix.- A las 18 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

La Revoluta.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. A la gorra.

El refugio de los secretos.- A las 20 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Andrea Roma.

Animarse: ciclo de obras cortas.- A las 20 en El Fondo Espacio Teatral, 10 entre 63 y 64. Dirección: Gustavo Leiva.

El almacén de los ecos.- A las 20 en el Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.