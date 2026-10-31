Hoy

Ópera

La flauta mágica.- A las 19.30 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. La compañía platense Lírica en Diagonal presenta la célebre ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, con un elenco de más de 50 integrantes, entre cantantes solistas, orquesta y coro.

Música

Festival de Baterías de La Plata.- A las 19 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. El tradicional encuentro, organizado por la escuela de batería de Mario Capristo (Inter-Percusión), celebra 24 años de trayectoria. Participarán 15 bateristas y habrá ocho baterías en escena y sorteos.

La Plata Prog 2026.- A las 21 en el Centro Cultural Los Lobos, 13 entre 527 y 528, con Pablo Amarillo & Banda, Sugar Mice y Machy Madco Trío.

Fito Páez.- A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115, presenta su espectáculo “Sale el sol”.

Camerata Concertante.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Cierre del Festival de Primavera de Música de Cámara con un concierto dedicado a los compositores italianos Ennio Morricone, Nino Rota y Armando Trovajoli. Participará la agrupación dirigida por Pablo Romero, y con la participación especial del cantante Carlos Iaquinta. Entrada gratuita para socios.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Repertorio de melódicos y bailables.

La Plata Rock.- A las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Semifinal del certamen musical.

Segundo Tiempo Sexteto.- A las 20 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Antonio Birabent.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Pulse, Pink Floyd Selections.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9. Espectáculo dedicado al repertorio de Pink Floyd.

Teatro

¡Actúen!.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Mariana Ozafrain.

Por qué Nora se fue de casa.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67. Versión sobre textos de “Casa de muñecas”, de Henrik Ibsen, con dramaturgia y dirección de César Palumbo.

Lady Godiva, la diva.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Una comedia escrita íntegramente en rima, con dramaturgia y dirección de Lorena Velázquez.

Fakeland S.A.- A las 19.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

Proyecto Ecléctica.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Adriana Sosa.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

Maybe.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 Nº 403, esquina 34. Obra con dramaturgia de Pablo Fernández Iriarte, basada en un cuento de Raymond Carver, y dirección de José “Pollo” Canevaro. A la gorra.

Romeo y Julieta, esta historia me suena.- A las 20.45 en La Macacha, 69 entre 25 y 26. La Compañía de Teatro de Fernán Cardama presenta una versión de la clásica historia contada con discos de vinilo. Teatro de objetos para adultos y niños desde los 10 años. Entradas al sobre.

Los vínculos y los tormentos.- A las 21 en Teatro Dynamo, 17 esquina 68.

Pupina Plomer: Especial Brujas.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 Nº 632 entre 7 y 8. La historiadora presenta un espectáculo que combina historia, humor y feminismo para abordar los prejuicios y temores que durante siglos rodearon a las mujeres.

Pablo Fábregas: Inestable.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

La nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55.

Infantiles

Esto es Halloween.- A las 17 y 19 en La Alborada, 58 Nº 774 entre 10 y 11. El grupo teatral Artex100pre presenta la sexta temporada del espectáculo. Única función.

Halloween Party.- De 17.30 a 19.30 en Maybe Eventos, 67 entre 116 y 117. Una propuesta con show en vivo, juegos, merienda, desfile, dulce o truco, maquillaje artístico y sorpresas.

Eventos

Expedición urbana de Proyecto Arbórea.- A las 17, con punto de encuentro en 21 y 57. Recorrido para conocer los árboles de la Ciudad, la legislación que los protege y las formas de cuidarlos. La actividad finalizará con una visita a un vivero. Libre y a la gorra.

Perú Vive.- Desde las 12 en el Paseo del Bosque, avenida Iraola y avenida Centenario. Encuentro cultural con música, danza, gastronomía y artesanías.

Halloween sobre ruedas.- A las 19 en Plaza Moreno, 12 entre 50 y 54. Quinta edición del encuentro.

Caravana CUGA.- De 11 a 20 en Parque Alberti, 25 y 38.

Recuerdos que suenan.- A las 16.30 en el Museo del Automóvil, Colección Rau, avenida 1 entre 34 y 35. Bingo musical con canciones de las décadas del 60, 70 y 80. El museo permanecerá abierto de 15 a 19.

LITERARIAS

Carne de cañón. Memorias travestis trans de la dictadura en la CPM.- A las 18.30 en el auditorio de la casa CPM, 54 N487, se presenta la publicación del Archivo de la Memoria Trans Argentina que reúne relatos en primera persona de adultas trans sobrevivientes del terrorismo de Estado. Un libro, que narra secuestros, torturas, persecución policial y estrategias de supervivencia colectiva. Gratis.

Mañana

Ópera

La flauta mágica.- A las 17 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Nueva función de la ópera de Mozart, presentada por la compañía platense Lírica en Diagonal, con más de 50 artistas en escena, entre cantantes, músicos y coreutas.

Música

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879 entre 12 y 13. Se presentarán Andrés Magula en violín y Agustín Lasia en piano, con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert y Robert Schumann. Entrada libre y gratuita.

Ensayo abierto de la Orquesta Big Band.- A las 15.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

El Conjunto.- A las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

La Matilde Cumbia Club.- A las 17.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Clase abierta de swing.- A las 18 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Tremendo Marañón.- A las 19 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Irish Session.- A las 20 en Cinco Sabios, avenida 13 entre 63 y 64. Encuentro de música tradicional irlandesa.

Corosaurus.- De 15.30 a 18 en el Museo de Ciencias Naturales, Paseo del Bosque. Encuentro coral con actuaciones simultáneas en distintas salas del museo.

Teatro

Narices negras.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Pablo Picotto: stand up y personajes.- A las 20 en La Nonna, 3 esquina 47.

Sofía Calvo: Es hora de hablar.- A las 19 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. La licenciada en Psicología presenta su espectáculo.

Infantiles

Pequeño Pez.- A las 17 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Literarias

Entrega de premios del Certamen de Poesía Gauchesca.- A las 16 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 Nº 1372 entre 60 y 61. La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas entregará los premios de su 21º Certamen de Poesía Gauchesca 2026. Luego se presentará el libro “Versos de mi pago”, de Juan Carlos Artigas, quien ofrecerá un cierre musical con canto y guitarra, interpretando temas de su autoría. Entrada libre y gratuita.

Eventos

Perú Vive.- Desde las 12 en el Paseo del Bosque, avenida Iraola y avenida Centenario. Segunda jornada del encuentro cultural con música, danza, gastronomía y artesanías.

Caravana CUGA.- De 11 a 20 en Parque Alberti, 25 y 38.