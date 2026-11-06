Hoy

Música

Polenta.- A las 23.55 en Teatro Ópera La Plata, 58 Nº 770 entre 10 y 11.

Solo Cerati.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 Nº 632 entre 7 y 8.

Sandra Mihanovich.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. La cantante celebra los 40 años de “Sandra en el Paraíso”, el disco que editó en 1986 y que marcó una nueva etapa en su carrera.

Domingueros.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7. Ensamble vocal e instrumental integrado por 25 músicos, bajo la dirección, producción y arreglos de Tato Finocchi. Su repertorio combina folclore argentino y latinoamericano con jazz, bossa nova y músicas del mundo.

Gonzalo Espina.- A las 20.30 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Todo Queen y Elton John.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9. Espectáculo a cargo de Martín Babenco.

Gulp, tributo a los Redonditos de Ricota.- A las 20.30 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Dúo Vitale & Albariño.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Luciana Abelenda: Encuentro flamenco.- A las 21 en Pasillo 9, 9 entre diagonal 73 y 59.

Teatro

Gabriel Cartañá: ¿Por qué somos así?.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3.

Fingir.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, se presentará la obra en resultado del taller de montaje dirigido por Mariana Ozafrain con asistencia de Gerónimo de Urquiza.

Yunta de Bueyes.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11.

Rosaura alle dieci.- A las 21 en La Mercería Teatro, avenida 1 entre 36 y 37. Adaptación teatral italiana de la novela “Rosaura a las diez”, de Marco Denevi, realizada por Stefano Angelucci Marino junto a Rossella Gesini.

La industria del amo(r).- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Birrita Filosófica presenta una obra que combina filosofía y teatro para reflexionar sobre las formas de amar.

Error 4: Amor.- A las 21 en Teatro Espacio 44, avenida 44 entre 4 y 5. Obra con dramaturgia de Fito Costantino.

La calesita (otra vuelta más).- A las 20.30 en Teatro El Escape, avenida 44 entre 23 y 24. Escrita y dirigida por Rafael Rosi.

Camas cruzadas.- A las 21 en La Fonda de Pachín, Ortiz de Rosas Nº 97, Ensenada. Con Mónica Farro, Maxi Frutos, Carna, Paula Volpe y Tony Coggi.

El robo, un policial metafísico.- A las 21 en Casa Tres, 3 Nº 1330 entre 59 y 60. La compañía Teatro Pagano presenta esta obra con dirección de Gerardo Fabris.

Enrevistadas.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Eventos

Festival de la Cerveza Capital.- De 18 a 1 en el Camping Municipal, 122 y 54. Encuentro de productores cerveceros de la región, con más de 200 variedades de cerveza artesanal, feria de emprendedores, música en vivo y propuestas para todas las edades.

Mañana

Música

La Mágica.- A las 23.30 en el Estadio UNO, 1 y 55. Se presentarán Chili Fernández, La Repandilla, The La Planta, El Mago y La Nueva y Orquesta Kaluqueña.

Carmen Sánchez Viamonte.- A las 20 en Teatro Ópera La Plata, 58 Nº 770 entre 10 y 11.

Doctora Queen.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. La banda presenta un espectáculo dedicado a los grandes éxitos de Queen, con Matías Denti en la voz.

Jairo.- A las 20.30 en el Club Atlético City Bell, calle Cantilo entre 6 y Jorge Bell. El cantante se presentará en una cena show organizada en el marco de los festejos por el centenario de la institución.

Los Totora.- A las 21.30 en Siddharta Club, 46 entre 13 y 14.

Greatest Hits de los 80.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Fulanas Trío y El Engrupe.- A las 21 en Espacio Live, 56 Nº 685 entre 8 y 9. Un encuentro de música sudamericana y rioplatense. Entradas por Passline.

La Mississippi.- A las 20 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Diego Frenkel.- A las 20 en Desafinados Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

14º Encuentro Coral Berissense.- A las 19.30 en la Escuela Secundaria Nº 1 Scalabrini Ortiz, 10 y 169, Berisso. Participarán el Coro Cantares de Berisso, dirigido por Sergio Mola; el Coro de la Sociedad Lituana Mindaugas, dirigido por Franco Agüero; GVC de la Escuela de Arte de Berisso, dirigido por Diego Iturrería, y el Coro UCALP, dirigido por Valentina Guerrero. Entrada libre y gratuita.

Jaime Muñoz.- A las 21 en El Galpón, Camino Belgrano esquina 505, junto a Walter Ahumada.

Retumbe.- A las 16 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44. Espectáculo de percusión. Gratis.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Repertorio de melódicos y bailables.

Qué haremos con Smith.- A las 21 en el Centro Cultural Los Lobos, avenida 13 entre 527 y 528. Versiones de clásicos del rock nacional.

Club del Litoral.- Desde las 21 en La Hormiguera, 8 Nº 1420. Última edición del año, con orquesta en vivo, músicos invitados y una clase abierta de baile a cargo de Cam González. Participarán Vanina Rivarola, Ena Vazo, Tony Madera y Agua, Anahí Andersen y Facu Nievas. Entrada libre y gratuita, con aporte colaborativo.

Entretantos: 14 años de rock.- A las 21 en Raíces, 139 entre 40 y 41. Con Lucía Giles, Julián Verdemar y Narvales como invitados. Homenaje a Lumpenbola, a un año de su muerte.

Majo Molina Chazarreta.- A las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.

Roma Ramírez y Pato Molina.- A las 17 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Folclore y canciones argentinas.

Tritono Música.- A las 18.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.

Teatro

Nanutria.- A las 21 en la sala Piazzolla del Teatro Argentino, avenida 51 entre 9 y 10. Stand up.

Campi: Monólogos argentinos.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3.

La nona.- A las 21 en Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55.

Ciudad violenta, antropología urbana.- A las 21.30 en Teatro Estudio de las Artes, 3 entre 39 y 40. Obra de danza contemporánea que explora las tensiones de la vida urbana.

Yuna soy yo.- A las 18 en Teatro Espacio 44, avenida 44 entre 4 y 5. Adaptación de Marcela Ferradás de la novela “Las primas”, de Aurora Venturini.

Una jornada satánica.- A las 21 en Teatro El Escape, avenida 44 entre 23 y 24.

El último tango, un crimen de 2x4.- A las 21 en Teatro Telón Negro, avenida 13 entre 32 y 33.

Montaña rusa.- A las 20 en el Círculo de Periodistas, 48 Nº 530. A cargo del grupo Anam Cara, con relatos de Daniel Corsiglia, Guille Oscos, Daniel Bermúdez y Ricky Berridi. Música de Emi de Laza y Manu Delozano.

Teatro Comunitario Sin Telón.- A las 19 en El Galpón de La Caterva, 471 y 14 bis, City Bell, presentan “Memorias de la Estación”. Única función del año de la agrupación de teatro comunitario.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Obra de Adriana Sosa. Reservas por Alternativa Teatral.

El Show de Las Abbas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. Presentación especial.

Zic-Zac.- A las 22 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Una historia rítmica y atemporal, apta para todo público.

El juicio de Salomé.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67. Obra de Paula Echalecu, con dirección de Hernán Verteramo. Única función.

La Facunda (farsa rural).- A las 19.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Brotes.- A las 23.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

¡Actúen!.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Mariana Ozafrain con asistencia de dirección de María Sol Caminos.

Cine

Las mil y una noches: Las aventuras del príncipe Achmed.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Videódromo presenta el clásico de animación de Lotte Reiniger, estrenado en 1926, en una función especial musicalizada en vivo por el centenario de la película.

El origen de los guardianes.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Peter Ramsey, en el marco del Ciclo Infantil. Gratis.

Nené y las cosas.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Martín Salina.

Sorcerer.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de William Friedkin.

Literarias

La noche de las librerías platenses.- De 17 a 23 en diferentes librerías de la Ciudad. Una jornada especial dedicada a los libros y la lectura.

Charlas

Historias y personajes de mi ciudad: mitos y leyendas.- A las 19.30 en el Círculo Trentino La Plata, 18 Nº 276 entre 37 y 38. Encuentro de narración y música con Analía Ouviña y Hugo Chaves como narradores, canciones de Liliana Nicolai y sonido de Federico Chaves.

Eventos

Festival de la Cerveza Capital.- De 16 a 2 en el Camping Municipal, 122 y 54. Segunda jornada del encuentro regional de productores cerveceros, con más de 200 variedades de cerveza artesanal, música en vivo, feria de emprendedores y actividades para toda la familia.

La Plata Muerde 2026.- De 12 a 24 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115. Festival gastronómico en el que diez hamburgueserías de la región competirán por el reconocimiento del público y de un jurado oficial.

Bingo musical de Veto y Fer.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 Nº 632 entre 7 y 8. Una propuesta que combina el tradicional bingo con canciones emblemáticas de los años 2000, para jugar, cantar y compartir recuerdos.

Feria del Playón.- Desde las 14 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Feria, folclore y cumbia.- A las 15 en la plaza del Barrio Náutico, 5 y 171, Berisso. Participan: Grupo San Ramón, El Camalotal y Ceferino Céspedes, entre otros.

Domingo

Música

Luna Sujatovich e Inbal Comedi.- A las 20 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Dúo Barcelone-Finocchi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879 entre 12 y 13. Emanuel Barcelone en saxo y Constanza Finocchi en piano interpretarán obras de Alexander Glazunov, Jacques Ibert, Alberto Ginastera, Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez y Astor Piazzolla. Entrada libre y gratuita.

Ensayo abierto de la Orquesta Big Band.- A las 15.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

La Romántica Cumbiera.- A las 17 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Mix Tape.- A las 18.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Un recorrido musical por las canciones de los años 70 y 80. Gratis.

Domingo de folclore.- A las 11 en el Centro de Residentes Santiagueños de Berisso, 7 y 149. Participan: Candela Mazza, Los Gauchos de Herrera, Gisela Stagnaro, Los González, Los Maldos, Sembrando Raices, San Ramón y entre otros.

Teatro

Las hijas.- A las 19.30 y 21.30 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa protagonizan la comedia sobre tres hermanas que deben decidir cómo afrontar el Alzheimer de su madre.

Humorisimas.- A las 20.30 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6. Espectáculo de transformismo y humor.

El refugio de los secretos.- A las 20 en el Teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11. Libro y adaptación de Gastón Beltramini, con dirección de Andrea Roma. Horario no informado.

Narices negras.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Crisis VI: docentes.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Juan Manuel Colacino.

Otra estúpida razón para no morir (en otoño) .- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Franco Luna Serafini con dirección de Juan Camilletti.

Infantiles

Teatro Estatal de Títeres de Kaunas, Lituania.- A las 17 en la Sociedad Lituana “Nemunas”, avenida Montevideo Nº 1569, entre 17 y 18, de Berisso, se presenta con un espectáculo destinado a toda la familia y abierto a la comunidad.

Cine

Soy ella.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cecilia Pinotti.

Coto de caza.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jorge Grau. Se proyecta en 35mm.

Pertenencias.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Gabriela Gonzalez Fuente.

El increíble castillo vagabundo.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hayao Miyazaki.

Eventos

Festival de la Cerveza Capital.- De 14 a 1 en el Camping Municipal, 122 y 54. Última jornada del festival, con productores cerveceros de la región, más de 200 variedades de cerveza artesanal, propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y música en vivo.

Feria del Playón.- Desde las 14 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Feria de Colecciones y Antigüedades.- Desde las 14 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.

La Plata vive el country.- De 15.30 a 19.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Workshop para principiantes. Gratis.