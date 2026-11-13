Hoy

Música

Priscila Rauto.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45. La cantante y compositora, líder de Las Bermudas, presenta “Balbucear una palabra”, su primer disco solista, producido junto a Guillermo Ruiz Díaz.

Euge Rodríguez.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

La Plata, ciudad que canta.- A las 20 en el Museo MUMART, 50 entre 6 y 7. Encuentro coral con Coral San Luis, dirigido por Diego Larraggione; Vocal ECOS, dirigido por Alejandro Ordás, y Coral SEC, dirigido por Simón Marziali.

Facundo Torresán y su grupo Entrerrianía.- A las 21 en La Hormiguera Centro Cultural, 8 entre 61 y 62.

Giros.- A las 20 en Teatro Ópera La Plata, 58 Nº 770 entre 10 y 11.

Fábrica Planta 5.- A las 21 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Experiencia inmersiva de ensamble rítmico en vivo que combina percusión, electrónica y músicas de raíz afrolatina. Gratis.

Teatro

Error: 4.- A las 21 en Teatro Espacio 44, avenida 44 entre 4 y 5.

Match: teatro, deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Juampi González: Oveja negra.- A las 21 en El Teatro Bar, 43 Nº 632 entre 7 y 8.

Maybe.- A las 21 en Área Chica, boulevard 83 Nº 403 esquina 34. Obra con dramaturgia de Pablo Fernández Iriarte, basada en un cuento de Raymond Carver, y dirección de José “Pollo” Canevaro. A la gorra.

Lady Godiva, la diva.- A las 21 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24. Comedia escrita en rima, con dramaturgia y dirección de Lorena Velázquez.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Obra seleccionada para el ciclo Teatro de Acá.

El acompañamiento.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Obra de Carlos Gorostiza.

Celeste Campos.- A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47. Espectáculo de humor.

Subsuelo.- A las 21 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Obra de danza tango que explora los estados emocionales que preceden al suicidio mediante el movimiento, la voz y recursos visuales y sonoros. Gratis.

Sociedad platense de stand up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 22 y 43. A la gorra.

Exposiciones

Al unísono.- A las 19 en el MACLA, Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata, 50 entre 6 y 7. Inauguración de la muestra de Pablo Morgante y Mariano Vilela en las salas 1, 2 y 3. Entrada libre y gratuita.

MUSE: Museo de Fotografía y Archivo de Meridiano V.- Desde las 19 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Inauguración del nuevo espacio dedicado a preservar la memoria visual de la Ciudad, con exposiciones de Víctor Hugo Bugge y Manino, una colección histórica de cámaras y música en vivo de El Engrupe y Kilómetro Cero.

Eventos

Feria del Playón.- Desde las 19 en Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Mañana

Música

Semana de la Música: Traigo un pueblo en mi voz.- A las 20 en las escalinatas de la Catedral de La Plata, 14 entre 51 y 53. Homenaje a Mercedes Sosa con Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección de Popi Spatocco. Gratis.

Coro Lírico Va.- A las 19 en la Parroquia Nuestra Señora del Santísimo Rosario, 124 esquina 49, con dirección de Raúl Salvatierra, piano de Andrés Peláez, dirección general y artística de Susana Paladino. Soilista: Jorge Cabral. A la gorra.

Multiverso Dettbarn.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Segunda Mano.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

El Plan de la Mariposa.- A las 21 en el Club Atenas, 13 entre 58 y 59.

Babasónicos.- A las 22 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115.

Techno Kids.- A las 17 en Espacio Medusa, 11 y 55.

IAMBP.- De 18 a 24 en el Teatro Argentino, ingreso por calle 51. La DJ y productora francesa se presenta junto a D.O.C y Sol Ariens. Entrada libre y gratuita.

Esquina Libertad y La Chilinga.- A las 20 en Teatro Ópera La Plata, 58 entre 10 y 11.

Julieta Laso: Fabriquera.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Ramiro Campodónico.- En la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. El pianista interpretará obras de Liszt, Chopin y Wagner y estrenará una composición propia. Horario no informado.

11º Encuentro de Acordeonistas del Río de La Plata.- A las 21 en el Club Unión y Perseverancia, 13 y 153, Berisso. Concierto de Natalio Sturla e Isabelle Bazin, con Noelia Sinkunas como invitada.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65.

Candongo.- A las 20 en el Museo de los Instrumentos Musicales Azzarini, 45 entre 5 y 6.

Facundo Torresán y su grupo Entrerrianía.- A las 18 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Música litoraleña. Gratis.

Elvis vive.- A las 19.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Tributo a Elvis Presley en la voz de John McInerny. Gratis.

Teatro

Roja.- A las 21 en Teatro Espacio 44, avenida 44 entre 4 y 5.

La nona.- A las 21 en Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55.

Frida, viva la vida.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3. Laura Azcurra protagoniza el unipersonal de Humberto Robles, con dirección de Julia Morgado, en el marco del 35º aniversario de la sala.

Luces y Sombras.- A las 20 en 15 y 71 espectáculo de performance de vestuario.

Humorísimas: Nuevos grandes éxitos.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. Espectáculo de transformismo y humor.

Tiene que salir.- A las 20.30 en La Gran 7, 62 entre 1 y 115. Varieté de circo, teatro, payasos y música, en una edición especial por sus 12 años. Para todo público y a la gorra.

Vacío.- Desde las 21 en Área Chica, boulevard 83 Nº 403 esquina 34.

Escrito en la piel.- A las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Obra de Adriana Sosa, en sus últimas funciones. Reservas por Alternativa Teatral.

¡Ay, por Dios!.- A las 21 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24. Dramaturgia y dirección de Gonzalo Alba.

Con las manos atadas.- A las 18 en Teatro Espacio 44, avenida 44 entre 4 y 5. Comedia dramática de Claudia Piñeiro, que cierra su cuarta temporada.

Miracolosa.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

El último tango, un crimen de 2x4.- A las 21 en Teatro Telón Negro, avenida 13 entre 32 y 33.

Proyecto 10.- A las 21 en El Medio Aljibe, 11 Nº 1674.

Eventos

35º aniversario del Teatro La Nonna.- De 12.30 a 14 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3. Acto cívico-artístico y celebración junto a vecinos, alumnos y familias por los 35 años de la sala. Gratis.

11º Encuentro de Acordeonistas del Río de La Plata.- A las 11 en Beressia, Delta de Berisso, taller “Dimotteando”, de chamamé entrerriano, a cargo de Facundo Torresán; a las 15, círculo circasiano de baile folk francés con Isabelle Bazin; y a las 18, ronda de acordeonistas y conversación abierta con invitados especiales.

Feria del Playón.- Desde las 16 en Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Exposiciones

Salón Provincial Florencio Molina Campos 2026.- A las 17 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, avenida 51 Nº 525. Inauguración de la exposición y entrega de premios a los artistas ganadores. El museo permanecerá abierto hasta las 23 en el marco de Una Noche en los Museos.

Museos a la luz de la luna.- A las 19 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Actividad gratuita.

Más allá del píxel.- A las 19 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Segunda edición de la muestra de alumnos de Photoshop de la profesora Sabrina Morgante.

Domingo

Música

Tony Rey: Puro Flamenco.- A las 20 en el Círculo Andaluz, 45 Nº 835 entre 11 y 12. El artista español se presenta acompañado por Héctor Romero en guitarra y los bailarines La Paya, La Jore, Cristian Rivero y Alejandro Cristóbal.

Semana de la Música.- De 11 a 22 en el Camping Municipal, 122 y 54. Jornada de folclore “Posta Querandíes: Tradición e identidad”, con Vislumbre del Esteko, Tomás Lipán, Antonio Tarragó Ros, Milena Salamanca, Carla Nieto y Los Díaz Pasan Volando, Pancho Santarén, Sikuris Aymará, Alejandra Rodríguez, la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández, La Gomería, José Luis Redondo y Pericón Nacional, Ezequiel Romano, Gretel Toloza, Lorena Salomón y Emanuel Gabotto.

11º Encuentro de Acordeonistas del Río de La Plata.- De 15 a 22 en Beressia, territorio isleño del Delta de Berisso. “Concierto para el humedal”, con música en vivo de Tita Print, Luci Lezica, Tina Trost, Nahiel Dornell y Hernán Crespo, y una escucha colectiva inmersiva guiada por Julio Milat.

Piano a cuatro manos.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879 entre 12 y 13. Jorge Reyna Almandos, Vanesa Mola y Dana Crivaro interpretarán obras de Mozart, Beethoven, Brahms, Moszkowski y Dvořák. Entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- En el Club Amanecer de los Abuelos, 4 bis y 613. Repertorio de melódicos y bailables. Horario no informado.

Silvia Gómez y Lisandro Baum.- A las 20 en Desafinados Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell. Presentan “Zamba”.

Dúo Madison.- A las 21 en Teatro Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12.

Perro Andaluz.- A las 17 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Espectáculo dedicado a la música de Serú Girán. Gratis.

Versión Animal.- A las 18.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Homenaje a Soda Stereo. Gratis.

Teatro

Beguinas, ni esposas ni monjas.- A las 20 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24. Dramaturgia y dirección de Martín Noya.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 19 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. Obra de Canela Corno.

Fábrica de chicas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Obra sobre dos mujeres que trabajan en una fábrica y enfrentan sus deseos, vínculos y conflictos.

Te invito a mi velorio.- A las 19 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Protagonizada por Irene Bianchi.

Acelerado.- A las 20.30 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3. Espectáculo de Rodrigo Lussich, en el marco de los festejos por el 35º aniversario de la sala.

Eventos

Feria de Colecciones y Antigüedades.- Desde las 12 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.

Feria del Playón.- Desde las 14 en Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.