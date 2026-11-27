Hoy

Danza

El lago de los cisnes.- A las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entradas agotadas.

Música

Peñón: La Nada Matilde y Los Churos.- A las 21 en Raíces, Nueva York y Marsella, Berisso. Se va la última del año. También participan La Típica Santiagueña, El Bicherío, Betania Díaz y Maxi Martínez.

Filarmónica de la Orquesta Escuela de Berisso.- A las 20 en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, 9 y 58, bajo la dirección de Edgar Vivas, en el cierre de la programación 2026 de ProArte La Plata. El repertorio propone un recorrido musical por diferentes culturas, épocas y tradiciones, desde el folclore y la música popular hasta grandes expresiones del repertorio sinfónico europeo. Entrada libre y gratuita.

Tangos al x mayor.- A las 21 en 51 entre 18 y 19 con Marcelo Gandini, Javier Naya, Susana Caminos. Con Walter Miró como invitado. La música de Cristian García y Rubén Corallo. Conducción: Carmen Rodríguez.

Cierre del Circuito Coral Platense 2026.- A las 20 en el Salón Auditorio del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51, con la participación del Estudio Coral Kairós, dirigido por Joel Domínguez, y el Coro Municipal de Personas Mayores, dirigido por Raúl Salvatierra y María José Liuzzi. Entrada libre y gratuita.

Coro Polifónico de la Anunciación y Coro Universitario de La Plata.- A las 20.30 en la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, 514 entre 7 y 8, Ringuelet, bajo la dirección de Paco Bugallo y Emiliano Linares, respectivamente. Entrada libre y gratuita.

VI Festival Jazz en La Plata.- A las 20.30 en la Sala A de Estación Provincial, 17 y 71, con Clase Turista, Bernardo Casagrande Cuarteto y Swinging By.

Sindicato Argentino de Boleros.- A las 21 en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. La orquesta celebrará sus primeros tres años con el espectáculo “Velada sinfónica”, junto a Juan Carlos y Julián Baglietto, y Luisa Kuliok como maestra.

Kiss Me.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Funky Torinos.- A las 20 en diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Cine

Winnipeg, el barco de la esperanza.- A las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Beñat Beitia y Elio Quiroga.

El tango de José.- A las 19 en el Pasaje, 50 entre 6 y 7, de Mario Verón en el marco del Fesaalp. Gratis.

O.- A las 20.30 en el Pasaje, 50 entre 6 y 7, de Maximiliano Nery en el marco del Fesaalp. Gratis.

Annemarie.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Mariana Sanguinetti

La noche sin mí.- A las 20 en el Islas Malvinas, 19 y 51, de Laura Chiabrando y María Laura Berch. Se proyecta junto al corto “ESI en primera persona: violencias por motivo de género”. Entrada gratis.

Teatro

¿Todas somos YO?.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, unipersonal, con dirección de Walter Calvar.

G.A.R.S.O..- A las 20 en la Sala B del Pasaje, 50 entre 6 y 7, de Martín Filiberti en el cierre del ciclo “Teatro de acá”.

Ciclo de obras cortas.- A las 20.30 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, última función del ciclo del año, con cinco propuestas: “Déjame intentar”, “Tierra en terapia”, “El andropáusico”, “Ni con terapia” y “Vikingos a la deriva”. Dirección de Lorena Velázquez.

El jardín de los cerezos.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Antón Chéjov, con dirección de Perico Lascano.

Altares paganos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Squadra Dramaturgia.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Checho Falco, Rubén Vaena y Julián Dorati. Entrada libre, show a la gorra.

La poética de García Lorca en Yerma.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con idea y dirección de César Palumbo.

A vos te pasa y nosotros te lo contamos.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3.

Macht: teatro, deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Conferencias

Tu cuerpo no miente, escúchalo.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, a cargo del Dr. Julián Hernández Moscoso.

Eventos

La escena que nos nombra.- Desde las 20 en El Obrero, 13 y 71, encuentro en conmemoración del 25N, con lecturas dramatizadas, proyección del documental “Queremos florecer y no desaparecer” y feria.

Mañana

Danza

El lago de los cisnes.- A las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entradas agotadas.

Música

Julieta Díaz y Diego Presa.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso.

Memoria de los nuestros.- A las 19.30 en Patria Compañera, diagonal 73 Nº 1556 entre 10 y 11, espectáculo de música y poesía con Vero Be, Javier Avalis y Valeria Ruggieri.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65, con melódicos y bailables.

VI Festival Jazz en La Plata.- A las 17 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Cata Savio Cuarteto, Humo, Inbrico y Feliz Candelo Quinteto.

Un Poco de Ruido.- A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115.

Cosmic Kid.- A las 20 en el Teatro Ópera, 58 Nº 770 entre 10 y 11.

Los Bidú.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

La Mancha de Rolando.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Noche de boleros.- A las 20 en diagonal 93 Nº 52, City Bell, junto a Seba Fernández, quien, con su piano y su voz.

Cine

Winnipeg, el barco de la esperanza.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Beñat Beitia y Elio Quiroga

Naza.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yuval Abraham y Rachel Szor.

Teatro

La fiaca.- A las 21 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, de Ricardo Talesnik, con dirección de Perico Lascano.

Yo también quiero ser una canción punk.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, única función en La Plata del grupo Teatro de la Complicidad, de Bogotá, Colombia, en el marco del Festival Internacional de Teatro Social, Político y de la Memoria.

Camas cruzadas.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3, con Mónica Farro, Paula Volpe, Alfa, Tony Coggi y Maxi Frutos.

El último tango, un crimen de 2x4.- A las 21 en Teatro Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Eventos

La escena que nos nombra.- Desde las 20 en El Obrero, 13 y 71, encuentro en conmemoración del 25N, con música de Elke Aymonino, la presentación de la obra “Cuando los animales duerman” y feria.

Feria del Playón.- Desde las 16 en el Centro Cultural Estación Provincial, 71 entre 17 y 18. Feria de artesanos y emprendedores, una propuesta de barrio, arte, trabajo y diseño.

Domingo

Danza

El lago de los cisnes.- El domingo a las 18 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Música

Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 17 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto dedicado al repertorio tanguero, bajo la dirección de Bernardo Teruggi.

Dúo de flauta y piano.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879 entre 12 y 13, con Hugo Regis (flauta) y Diana Di Giacomo (piano), quienes interpretarán obras de Robert Schumann, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Astor Piazzolla, Balazs Arpad y A. F. Doppler. Entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- En el Club Circunvalación, 7 entre 77 y 78.

Elián Espósito Sandoval.- A las 21 en El Expreso, 12 y 72, presenta las canciones de su EP “Confluencia poética”, con arreglos propios, acompañado por Lisandro Pejkovich (violín), Jesús “Beto” Cordero (viento) y Eduardo Roldán (bombo). También interpretarán clásicos del folclore.

Coro Neshama.- A las 19.30 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, celebra sus diez años junto al Coro del Colegio de Médicos, dirigido por Vanina Rivarola.

Sofía Viola.- Desde las 18 en El Cafecito de Cocoliche, diagonal 77 entre 11 y 41.

Ensayo abierto de la Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Las Guitarras Sensibles de Flores.- A las 17 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Benja Molina Chazarreta y artistas invitados.- A las 19 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Toby Villa.- A las 20.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Cine

Prince.- A las 18 en el Pasaje, 50 entre 6 y 7, de Federico Borgia.

El porqué de la la locura del señor R.- A las 20 en el Pasaje, 50 entre 6 y 7, de Rainer Werner Fassbinder y Michael Fengler. Se proyecta en 16mm.

Annemarie.- A las 18 en el Islas Malvinas, 19 y 51, de Mariana Sanguinetti.

Julien Donkey-boy.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Harmony Korine.

Teatro

Miracolosa.- A las 20.30 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia de Patricia Suárez, texto adaptado por Verónica Bascarán y dirección de Pablo Gayoso.

Narices negras.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Última función.

Fábrica de chicas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Tercera función.

Modelovivo muerto.- A las 20.30 en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Poema criollo.- A las 19.30 en Teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11.

Eventos

Muestra de talleres 2026.- Desde las 15 en el Área de Adultos Mayores del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71, con exposición de trabajos y diseños, juegos para compartir y entrega de certificados.

Feria del Playón.- Desde las 16 en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, una propuesta de barrio, arte, trabajo y diseño.

Clase abierta de swing.- A las 18 en la planta alta del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.