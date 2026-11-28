Hoy

Danza

El lago de los cisnes.- A las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entradas agotadas.

Música

Julieta Díaz y Diego Presa.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso, con un espectáculo acústico de canciones en vivo en un clima íntimo.

Memoria de los nuestros.- A las 19.30 en Patria Compañera, diagonal 73 Nº 1556 entre 10 y 11, espectáculo de música y poesía con Vero Be, Javier Avalis y Valeria Ruggieri. Contribución a voluntad.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65, con melódicos y bailables.

VI Festival Jazz en La Plata.- A las 17 en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, 17 y 71, con Cata Savio Cuarteto, Humo, Inbrico y Feliz Candelo Quinteto.

Un Poco de Ruido.- A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115.

Cosmic Kid.- A las 20 en el Teatro Ópera, 58 Nº 770 entre 10 y 11.

Los Bidú.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

La Mancha de Rolando.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Noche de boleros.- A las 20 en Desafinados Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell, junto a Seba Fernández, quien, con su piano y su voz, propone un recorrido íntimo por aquellas melodías que hablan de amor, desamor, encuentros y recuerdos.

Cine

Winnipeg, el barco de la esperanza.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Beñat Beitia y Elio Quiroga

Naza.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yuval Abraham y Rachel Szor.

Teatro

La fiaca.- A las 21 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, de Ricardo Talesnik, con dirección de Perico Lascano.

Yo también quiero ser una canción punk.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, única función en La Plata del grupo Teatro de la Complicidad, de Bogotá, Colombia, en el marco del Festival Internacional de Teatro Social, Político y de la Memoria. De Moisés Ballesteros, con Claudia Maldonado y Nelson Cruz.

Camas cruzadas.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3, con Mónica Farro, Paula Volpe, Carna, Tony Coggi y Maxi Frutos.

El último tango, un crimen de 2x4.- A las 21 en Teatro Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Eventos

La escena que nos nombra.- Desde las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, encuentro en conmemoración del 25N, con música de Elke Aymonino, la presentación de la obra teatral “Cuando los animales duerman” y feria de emprendedoras.

Feria del Playón.- Desde las 16 en el Centro Cultural Estación Provincial, 71 entre 17 y 18. Feria de artesanos y emprendedores, una propuesta de barrio, arte, trabajo y diseño.