Música

SERU GIRAN POR LEBÓN Y AZNAR

David Lebón y Pedro Aznar presentan el cierre de su gira en el Movistar Arena, Humboldt 450, el domingo 22 de noviembre de 2026. Esta octava función marcará la despedida definitiva del espectáculo en la ciudad de Buenos Aires tras agotar siete fechas previas.

Miguel Mateos: Los tres reinos

Tras casi cinco años de trabajo, investigación y composición, Miguel Mateos subirá al escenario del Gran Rex para compartir su primera ópera rock, la obra más ambiciosa de su carrera. Una epopeya latinoamericana sobre la historia, la identidad, la conquista, el poder, el amor y la rebelión. Con 50 músicos, orquesta sinfónica, banda de rock y coro se presenta el sábado a las 21 horas en Av. Corrientes 857.

República Folklore

Llega el evento que reunirá a más de 50 artistas distribuidos en múltiples escenarios, además de peñas, patios de comidas regionales y propuestas culturales. Con más de 50 artistas, 3 escenarios, y 2 fechas de 12 horas de música cada día, República Folklore te invita a una celebración que combinará música, gastronomía, experiencias e identidad argentina. Sábado y domingo desde las 12 horas en Parque de la Ciudad (Av. F. de la Cruz 4000, Villa Soldati).

Teatro

PUTAMADRE

Basada en la primera novela de autoficción de Caro Fernández, la obra propone una experiencia teatral atravesada por una historia real y el vínculo entre una madre y su hijo. Junto a Santiago Laborde, la autora lleva su relato al escenario, con dramaturgia de Tere Donato y Caro Fernández y dirección de Felicitas Kamien. Se presenta hoy a las 21.30 horas en Dumont 4040.

Chanta

La obra sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A lo largo de diferentes etapas de su vida, la obra expone con un tono cínico, mordaz y profundamente irónico las contradicciones del protagonista y de la sociedad argentina. A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, y que fue tan buen chanta que terminó convirtiéndose en un emblema de esa argentinidad tan difícil de explicar pero tan fácil de reconocer. La obra explora la decadencia, la ambición y el oportunismo, convirtiéndose en una sátira sobre el paso del tiempo y el absurdo de las convenciones sociales. Todo contado con un ritmo frenético y cinematográfico, donde el escenario muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de cada etapa de su vida. “Chanta” combina elementos de la comedia negra y la crítica social, con un guión inteligente, una puesta en escena impactante y el talento indiscutido de Agustín “Rada” Aristarán. Se presenta de jueves a domingos en Teatro Astral (Av. Corrientes 1639).

8 Mujeres

8 Mujeres es una comedia tan misteriosa como divertida, rodeada de intrigas de principio a fin. Todo transcurre en una casa de campo durante los años cincuenta. Allí, el dueño de la mansión aparece asesinado y, a partir de ese momento, comienza una larga y tensa jornada de investigación. Discusiones, peleas, humor y revelaciones se suceden mientras cada una de las mujeres deja al descubierto secretos ocultos que las convierten, inevitablemente, en sospechosas. Porque en esta casa nadie parece ser quien dice ser. Y cuando finalmente la verdad salga a la luz, todas las mentiras quedarán expuestas. De miércoles a domingos en Multiteatro (Avenida Corrientes 1283).

Eventos

Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires

El Centro Cultural Recoleta, junto a Arthaus y Sala Lúcida, serán sedes de la 15° edición del FIDBA. Una programación gratuita dedicada al cine documental nacional e internacional que reúne miradas autorales, propuestas innovadoras y nuevas narrativas. Además habrá actividades abiertas con inscripción. Hasta el domingo 22 en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Fugazzeta Fest

Doce pizzerías porteñas se reúnen para compartir lo mejor de nuestra cultura pizzera. Vas a encontrar fugazzetas, fugazzas y pizzas de todos los estilos. También, empanadas y otras propuestas gastronómicas. Además, habrá clases abiertas de cocina, show de acrobacias con masa, música en vivo y actividades para toda la familia. Sábado y domingo de 11 a 21 horas en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán).

Cafecito BA

Llega una nueva edición de Cafecito BA. Disfrutá de las mejores cafeterías de la Ciudad, que ofrecerán una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas con precios promocionales. También, cine al aire libre, juegos y música en vivo. Además, el sábado, buscarán romper el Récord Guinness del alfajor más grande del mundo. Sábado de 10:30 a 19:30 horas y domingo de 10 a 18 horas en Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301).

Festival de la India Espiritual RATHA YATRA 2026

Plaza Francia se convertirá en una Pequeña India en Buenos Aires. Desde el mediodía habrá yoga al aire libre, espectáculos de música, danzas clásicas, talleres de cocina ayurvédica y meditación con mantras. También, un patio gastronómico saludable, cosmética natural, objetos de decoración, stands de indumentaria y libros de filosofía védica. Domingo de 12 a 20 horas en Plaza Francia (Av. del Libertador 1400).