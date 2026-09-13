La agenda de espectáculos en La Plata: danza, música, cine y teatro

HOY

DANZA

Iñaki Urlezaga - El aplauso final.- A las 21 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

MÚSICA

Claudia Gomila.- A las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, en el marco del ciclo de órgano.

Peña.- A las 12 en Villa Roca, 162 Norte entre 29 y 30, Berisso, se presentan Sembrando Raíces, Gisela Stagnaro, Ceferino Céspedes, Maxi Retamar, Los del Barrio y Beto Maldonado.

Orquesta Big Bend.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, ensayo abierto. A la gorra.

Dúo de tango Viscusi-Frati.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra

Los Chaza.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Ostinato Destiny.- A las 20.30 en Dobel T, 23 entre 43 y 44, proyecto que reinterpreta la música de Iron Maiden mediante un ensamble de cuerdas, guitarra eléctrica y percusión.

Patio de tango.- A las 16 en La Vieja Estación, Alberti y Sidoti, Ensenada, espacio para profesionales y aficionados con la guitarra de Juan Páez. Desde las 18, milonga.

Canciones Argentinas.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presenta Leandro Medera en canto y guitarra. Entrada libre y gratuita.

CINE

Barry Lyndon.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464, de Stanley Kubrick.

La casa del minotauro.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Federico Bongiorno.

Sin ley.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carlos Lasso.

Los edukadores.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de

TEATRO

Hilda Fest.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, una galería de personajes retratan el día a día de las aulas.

¡Qué quilombo!.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dirección de Nicolás Libardoni.

Laboratorio de una familia en crisis.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, creación colectiva con coordinación de César Palumbo.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Escrita por M. López Repetto y dirigida por Toni Lorenzo y César Barella. Entrada gratuita.

Contra el amor.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71.

Tecnophilia.- A las 19.30 en el Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Empoderadas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. La obra presenta cuatro cuentos clásicos de Poe desde una perspectiva feminista.

No te vayas con amor o sin él.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Bukenval.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68. Dramaturgia: Guillermo Ale y Nicolas Masciotro.

Un hombre peligroso.- A las 18 en el Tacec, 51 entre 9 y 10.

INFANTIL

Ritmos, almas, lunas.- A las 15.30 en El Obrero, 13 y 71, concierto para las infancias.

El hijo del superhéroe.- A las 16 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, basada en la obra del escritor argentino Ricardo Mariño. Adaptación y Dirección General: Diego Biancotto. Última función.