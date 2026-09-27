La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

DOMINGO

MÚSICA

Orquesta Estable del Teatro Argentino.- A las 17 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con la dirección de su titular, Carlos Vieu, interpretan brindará un programa constituido por el Concierto para violoncello en si menor, Op. 104, de Antonín Dvořák (con la participación como solista de Siro Bellisomi) y la Sinfonía Nº 1, en sol menor, “Sueños de invierno”, Op. 13, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Cuarteto Fénix.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presenta el cuarteto integrado por Laura Rus, flauta; David Bortolus, oboe; David Lheritier, clarinete y María Marta Ferreyra, fagot. Interpretarán el Andante en Fa menor K 616 de W.A.Mozart (para cuarteto de maderas); el Trio n° 3 de J, Haydn; Tres Piezas para trio de W. Piston; En tiempos de Epifanía de F. Casanova y Ecos de un Candombe de A. Kasulin. Entrada libre y gratuita.

La Plata, Ciudad que canta.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan Maia Ensamble y Coro Kokoro.

Dúo Musikarma.- A las 21 en 70 y 19, música internacional.

Dr Bandalanga.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71.

Versión Animal.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, homenaje a Soda Stereo.

CINE

Cin3fili4.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Raúl Perrone.

La mujer sin cabeza.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucrecia Martel. Se proyecta en 35mm.

Los vencedores.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Aparo.

Akira.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Katsuhiro Otomo.

TEATRO

Sesiones secretas.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, magia y humor.

Los árboles mueren de pie.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, de Alejandro Casona, con la dirección de Ariel Perera.

Contra el amor.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71.

No te vayas con amor o sin él.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Norman Briski con dirección de Miguel Seimandi.

Criminal.- A las 19.30 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Patsía: mis diálogos con él.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Ain’t got nothing but the blues.- A las 19 en Octopo, 526 y 3: dirigida por Diana Rogovsky, con Florencia Roig y Malena Molfino.

Chau Misterix.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Entre vecinos.- A las 19.30 en La Nonna, 47 esquina 3, a cargo del Grupo Tercer Acto, grupo de egresados de la Escuela de Teatro del Teatro La Nonna.

Bajo la tormenta.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita, se retiran desde una hora antes de la función.

Cuadriláteros 6.- A las 20 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, teatro breve reunido creado, montado y producido dentro de los espacios de creación y montaje de Teatro Estudio, bajo la dirección general de Gastón Marioni. En cada función se presentan cuatro trabajos de micro teatro.