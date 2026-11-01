Agenda de espectáculos en La Plata para el domingo y el lunes

HOY

ÓPERA

La flauta mágica.- A las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Nueva función de la ópera de Mozart, presentada por la compañía platense Lírica en Diagonal, con más de 50 artistas en escena, entre cantantes, músicos y coreutas.

ZARZUELA

El dúo de La Africana.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Novo Ensamble presenta la zarzuela en un acto de Manuel Fernández Caballero y Miguel Echegaray, con orquesta en vivo, coro, solistas y actores. Participarán los solistas Enrique Folger, Carlos Iaquinta, Guadalupe Maiorino, Leonardo Menna y Emiliano Rodríguez, junto a los actores María Luz Morteo, Alejandro Lacedra y Roberto Blanzaco. Dirección musical de Luis Cejas.

MÚSICA

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879 entre 12 y 13. Se presentarán Andrés Magula en violín y Agustín Lasia en piano, con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert y Robert Schumann. Entrada libre y gratuita.

Ensayo abierto de la Orquesta Big Band.- A las 15.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

El Conjunto.- A las 16 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

La Matilde Cumbia Club.- A las 17.30 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Clase abierta de swing.- A las 18 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Tremendo Marañón.- A las 19 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

Irish Session.- A las 20 en Cinco Sabios, avenida 13 entre 63 y 64. Encuentro de música tradicional irlandesa.

Corosaurus.- De 15.30 a 18 en el Museo de Ciencias Naturales, Paseo del Bosque. Encuentro coral con actuaciones simultáneas en distintas salas del museo. Participarán Coral Nueva Voz, Coro Teens del Colegio Lincoln, Coro del Hospital Sbarra, Coral San Luis, Maia Ensamble, Voces para la Salud, Coral Popular IOMA, Coro de la Cooperativa Telefónica de Abasto, Coral Gonnet, Coralá, Coro CUMPA y Aquarela Vocal. A las 17.45 habrá un cierre con una masa coral de 300 integrantes en las escalinatas del museo, que interpretará “Zona de promesas”, de Gustavo Cerati, con dirección y arreglo de Santiago Buc.

TEATRO

Narices negras.- A las 20 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Pablo Picotto: stand up y personajes.- A las 20 en La Nonna, 3 esquina 47.

Sofía Calvo: Es hora de hablar.- A las 19 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. La licenciada en Psicología presenta su espectáculo.

INFANTILES

Pequeño Pez.- A las 17 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

LITERARIAS

Entrega de premios del Certamen de Poesía Gauchesca.- A las 16 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 Nº 1372 entre 60 y 61. La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas entregará los premios de su 21º Certamen de Poesía Gauchesca 2026. Luego se presentará el libro “Versos de mi pago”, de Juan Carlos Artigas, quien ofrecerá un cierre musical con canto y guitarra, interpretando temas de su autoría. Entrada libre y gratuita.

EVENTOS

Feria del Playón.- Desde las 14 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores, con propuestas de arte, trabajo y diseño.

Feria de Colecciones y Antigüedades.- Desde las 14 en el Playón de Estación Provincial, 17 y 71.

Perú Vive.- Desde las 12 en el Paseo del Bosque, avenida Iraola y avenida Centenario. Segunda jornada del encuentro cultural con música, danza, gastronomía y artesanías.

Caravana CUGA.- De 11 a 20 en Parque Alberti, 25 y 38. Continúa el Circuito Urbano Gastronómico, con 17 puestos de comidas, patio cervecero, paseo de artesanos y actividades recreativas para toda la familia.

LUNES

MÚSICA

Orquesta Sinfónica Municipal de Berisso.- A las 20 en la Sociedad Italiana de Berisso, avenida Montevideo entre 10 y 11.

EXPOSICIONES

La búsqueda.- A las 19. Exposición pictórica de la artista plástica Paula Risso.