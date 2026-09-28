“Al este del Edén”: la nieta de Elia Kazan vuelve sobre la herida familiar

Para entender por qué la miniserie de “Al Este del Edén”, que se estrena este jueves en Netflix, es algo más que otra remake hay que empezar por el abuelo de su realizadora Zoe Kazan. Elia Kazan nació en 1909 en Constantinopla como Elias Kazantzoglou, hijo de una familia griega que emigró a Nueva York cuando él era chico. Se formó en el Group Theatre, cofundó el Actors Studio, la escuela de donde salió el “método”, y dirigió en Broadway el estreno de “Un tranvía llamado deseo”, que presentó al mundo a un Marlon Brando de 23 años. En el cine encadenó “La barrera invisible”, “Un tranvía llamado deseo”, “Nido de ratas”, “Baby Doll”, “Un rostro en la multitud” y “Esplendor en la hierba”. Ganó dos Oscar como director y cambió la manera de actuar frente a una cámara.

Pero en 1952 hizo otra cosa. En plena caza de brujas, declaró ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas y dio los nombres de ocho artistas vinculados al Partido Comunista, en el que él mismo había militado en los años 30. Él siguió filmando obras maestras; los delatados quedaron en la lista negra durante décadas. Arthur Miller rompió con él, y buena parte de la crítica leyó “Nido de ratas” (1954), con su estibador que declara contra la mafia, como un alegato a favor del delator. Cuando recibió el Oscar honorífico en 1999, varios invitados se negaron a aplaudirlo.

“Al este del Edén” llegó en 1955, en ese clima. El guion de Paul Osborn basado en la novela de John Steinbeck tomaba solo el tramo final de la novela: la historia de Cal y Aron, hijos de Adam Trask y de Cathy, la madre que los abandonó para regentear un burdel. Fue el debut de James Dean, y Jo Van Fleet ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por ese papel.

Setenta y un años después, la saga vuelve completa. Los siete episodios recorren toda la historia multigeneracional: Cyrus (Tracy Letts), veterano de la Guerra Civil que prefiere al manso Adam (Christopher Abbott) antes que al violento Charles (Mike Faist), y después los mellizos de Adam, que compiten por el afecto de un padre ausente. En el centro está Florence Pugh como Cathy, un personaje al que esta versión le devuelve espesor. Garth Davis dirigió los primeros cuatro capítulos y Laure de Clermont-Tonnerre, los tres últimos.

La autora es Zoe Kazan, nacida en Los Ángeles en 1983, hija de los guionistas Nicholas Kazan y Robin Swicord, nieta de Elia, construyó su carrera peleando contra el apellido. Su vínculo con la novela, sin embargo, no vino por la película. La leyó a los 15 años y se obsesionó tanto que sus padres la llevaron a recorrer los escenarios del libro. Incluso evitó volver a ver el film de 1955 hasta entregar los guiones.

Zoe y el abuelo

Sobre la delación, Zoe fue siempre cauta. Nunca pudo terminar la autobiografía de su abuelo, que murió en 2003, cuando ella tenía 20 años: una parte de ella todavía quiere que él sea solo su abuelo. En 2020 le explicó a la radio pública NPR por qué evita el tema. Todo ocurrió mucho antes de que ella naciera, no se siente una experta y teme equivocarse y lastimar otra vez a las víctimas de aquellas audiencias o a sus familias. Además, no quiere convertirse en vocera de parientes que eligieron vidas muy privadas.

Durante casi dos décadas esquivó la pregunta. Hasta que en 2020 protagonizó “The Plot Against America”, la miniserie de David Simon y Ed Burns para HBO basada en la novela de Philip Roth. La serie hablaba de un país que empieza a sospechar de sus propios ciudadanos, de lealtades puestas a prueba y de quienes eligen colaborar con el poder para salvarse. Elia no tuvo nada que ver con aquel proyecto, pero el paralelo era evidente. En la presentación ante la prensa, una periodista le preguntó cómo pesaba esa historia familiar en su trabajo y se disculpó por traerle recuerdos de tiempos difíciles. Zoe contestó: “No me estás trayendo tiempos difíciles a mí, sino a nuestro país”. Y entonces, en lugar de hablar de su abuelo, habló de “Al este del Edén”.

En la novela, Lee, el criado hijo de inmigrantes chinos, estudia hebreo durante años con un grupo de ancianos para resolver si Dios, al hablarle a Caín del pecado que lo acechaba, le dice que “debe” luchar contra ello o que luchará contra ello. Concluye que la palabra original, timshel, no significa “debes” ni “lo harás”, sino “podrás”. El pecado no es un destino ni un mandato: es una elección.

Zoe explicó esa discusión ante la prensa y la llevó a su historia. Dijo que la victoria sobre el pecado queda en manos de la siguiente generación. Sin entrar en detalles, para proteger a su familia, dijo también que había pensado mucho en su abuelo: qué significó para un inmigrante que se pusiera a prueba su condición de estadounidense, y la elección que hizo a partir de eso. Esa elección fue dar nombres. Contó que también había pensado en sus propias decisiones, y lo resumió así: “Podrás elegir una vida distinta”. Después amplió la idea al país. Steinbeck puso esa palabra en un libro sobre la fundación del Oeste porque Estados Unidos debe reconocer lo que fue (Caín sí mató a su hermano), pero también que puede elegir otro futuro.

Esa idea es el corazón de su miniserie. A Time le dijo que ambas versiones de Al este del Edén son autorretratos de quienes las hicieron, y volvió al timshel para hablar de su relación con el legado familiar. Hoy describe dos tentaciones. Una es sentir que los pecados originales, del país o de la familia, pesan tanto que nada de lo bueno que uno haga alcanza. La otra, que llamó “trumpista”, es blanquear el pasado. Lo que propone el libro, dice, es cargar con las dos cosas: el peso de esos pecados y la certeza de que no nos definen. En conferencia de prensa, habló de una cultura que prefiere encasillar y castigar antes que permitir que la gente cambie, y sostuvo que “reconocer que uno se equivocó es algo muy poderoso”.

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