Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Alexis Mac Allister sorprendió con su look y las redes lo compararon con un personaje de Matrix

El mediocampista argentino compartió una serie de fotografías en Instagram con un particular estilo que despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Por Redacción

Alexis Mac Allister volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de una cancha de fútbol. El jugador de la Selección argentina publicó una serie de fotografías que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores por su particular elección de vestuario.

El futbolista del Liverpool posó con un look completamente negro, anteojos oscuros y un largo abrigo que generó numerosas comparaciones con uno de los personajes más reconocidos del cine de ciencia ficción: Neo, interpretado por Keanu Reeves en la saga Matrix.

La publicación, que llevó como título “A bit of today” —“Un poco de hoy”—, cosechó cerca de 210.000 «me gusta» y superó los 4.100 comentarios, según informó Infobae.

El look que generó todo tipo de comentarios

En las imágenes compartidas por Mac Allister se lo puede ver junto a una camioneta 4x4 y una valija plateada. En otra de las fotografías, el mediocampista aparece caminando junto a una pared de ladrillos mientras habla por teléfono.

Además, el futbolista mostró parte de su vestidor y lució una bolsa de cuero tejida que completó su particular atuendo.

La estética elegida por el campeón del mundo en Qatar 2022 llevó a sus seguidores a vincularlo con la imagen de Neo, el protagonista de Matrix, una de las sagas más emblemáticas del género de ciencia ficción.

Entre memes, bromas y referencias cinematográficas, la publicación se convirtió en un nuevo fenómeno viral alrededor de la figura del argentino, quien atraviesa su carrera en el fútbol inglés mientras también genera repercusión fuera de las canchas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?