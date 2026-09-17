Alexis Mac Allister sorprendió con su look y las redes lo compararon con un personaje de Matrix

Alexis Mac Allister volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de una cancha de fútbol. El jugador de la Selección argentina publicó una serie de fotografías que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores por su particular elección de vestuario.

El futbolista del Liverpool posó con un look completamente negro, anteojos oscuros y un largo abrigo que generó numerosas comparaciones con uno de los personajes más reconocidos del cine de ciencia ficción: Neo, interpretado por Keanu Reeves en la saga Matrix.

La publicación, que llevó como título “A bit of today” —“Un poco de hoy”—, cosechó cerca de 210.000 «me gusta» y superó los 4.100 comentarios, según informó Infobae.

El look que generó todo tipo de comentarios

En las imágenes compartidas por Mac Allister se lo puede ver junto a una camioneta 4x4 y una valija plateada. En otra de las fotografías, el mediocampista aparece caminando junto a una pared de ladrillos mientras habla por teléfono.

Además, el futbolista mostró parte de su vestidor y lució una bolsa de cuero tejida que completó su particular atuendo.

La estética elegida por el campeón del mundo en Qatar 2022 llevó a sus seguidores a vincularlo con la imagen de Neo, el protagonista de Matrix, una de las sagas más emblemáticas del género de ciencia ficción.

Entre memes, bromas y referencias cinematográficas, la publicación se convirtió en un nuevo fenómeno viral alrededor de la figura del argentino, quien atraviesa su carrera en el fútbol inglés mientras también genera repercusión fuera de las canchas.