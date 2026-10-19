Alice Guy, pionera del cine, tiene su serie de ficción

La historia de Alice Guy, pionera del cine y considerada la primera mujer que dirigió una película de ficción, resurge del olvido en “Alice”, una serie histórica protagonizada por la actriz franco-argentina Bérénice Bejo, conocida internacionalmente por la película “The Artist”.

La producción, presentada este domingo en el marco del Festival Lumière de Lyon en presencia de Bejo, la actriz Irène Jacob y otros miembros del reparto, reconstruye en seis episodios de 45 minutos la trayectoria de una creadora que exploró las posibilidades del nuevo arte desde sus primeros años y que tuvo que luchar por el reconocimiento en un universo dominado por los hombres.

Con un tono histórico ameno, ‘Alice’ se adentra en los primeros años del séptimo arte y en las rivalidades entre quienes trataban de abrirse camino en el nuevo medio. Los dos primeros episodios de la serie, que fueron acogidos con aplausos en Lyon, muestran la pugna entre Léon Gaumont y los hermanos Lumière por desarrollar el cine, así como el posterior enfrentamiento entre Gaumont y Charles Pathé.