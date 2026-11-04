Amada por su estilo: Máxima Zorreguieta sorprendió con su llamativo look para visitar un entorno rural

Un look peculiar de la reina de los Países Bajos. Máxima Zorreguieta llamó la atención por su estilo durante su visita a Ghana, donde cumplió actividades como defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.

Fue en una jornada de su agenda en Accra, que la reina eligió una prenda poco habitual en sus apariciones públicas, es decir, una pollera de jean midi.

El diseño, firmado por Chorus, presentaba una silueta en línea A y corte evasé, y contaba con un ruedo intervenido con bordados florales y sectores calados que le dieron una impronta artesanal.

Finalmente, bueno es saber que, la elección tuvo lugar durante una visita a PharmAccess, en Accra.

Allí, Máxima fue fotografiada en un entorno rural, sonriente y hasta sosteniendo un ananá.