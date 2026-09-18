AMC presenta un especial con las mejores películas de Will Smith: cuándo y a qué hora

Pocas figuras del cine de Hollywood lograron conectar con distintas generaciones como Will Smith. Dueño de un carisma indiscutible y una versatilidad que le permitió navegar por la comedia, la ciencia ficción, el drama y las grandes franquicias de acción, el intérprete se consolidó como una de las marcas registradas del entretenimiento contemporáneo.

Para repasar algunas de sus facetas más recordadas, la señal AMC preparó una programación especial. este viernes 25 de septiembre, desde las 18:25 hs, emitirá un maratón continuo compuesto por cuatro largometrajes que resumen el sello del actor.

La propuesta arranca con una vuelta de tuerca irreverente al clásico género de superhéroes, Hancock, donde Smith encarna a un vigilante todopoderoso e impredecible cuyas acciones suelen generar más estragos que soluciones.

A continuación, la cadena televisiva emitirá Hombres de Negro 3 (Men in Black 3): El actor vuelve a calzarse el icónico traje negro del Agente J para una aventura de viajes en el tiempo, con el objetivo de salvar al Agente K y evitar una amenaza alienígena capaz de alterar la historia de la humanidad.

En el bloque central, se podrá visualizar Bad Boys para siempre (Bad Boys for Life). La dosis de adrenalina se potencia con el regreso de la legendaria dupla formada por Will Smith y Martin Lawrence en los roles de Mike Lowrey y Marcus Burnett, reeditando el espíritu de comedia y persecuciones que convirtió a la saga en un éxito de taquilla.

Finalmente, la maratón de Will Smith concluirá con la emisión de Después de la Tierra (After Earth) con esta producción de ciencia ficción y supervivencia que traslada la acción a un futuro remoto, donde un padre y su hijo deben enfrentar terrenos inhóspitos para mantenerse con vida. Una propuesta ideal para los fanáticos del cine pochoclero y para quienes buscan repasar la filmografía de una estrella que hizo del humor y la acción su principal carta de presentación.