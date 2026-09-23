“American Horror Story”: un regreso cargado de nostalgia y terror

“American Horror Story”, el fenómeno televisivo que redefinió las reglas del terror contemporáneo, volverá a hacer historia cuando mañana estrene su decimotercera entrega. Titulada simplemente “13”, llegará a través de Disney+.

De la mano de su creador, Ryan Murphy, apostará a lo grande, prometiendo unificar todas las eras previas de la franquicia.

La nueva temporada constará de trece episodios de treinta minutos, pensados para resolver el inmenso rompecabezas mitológico que la serie viene armando desde 2011; junto a las brujas de Coven, los fantasmas atrapados de Murder House, los perturbados internos de Asylum y villanos icónicos como el retorcido payaso Twisty compartirán un mismo espacio físico y temporal.

Para reforzar todo este contenido, Murphy se garantizó el regreso de actores claves para “American Horror Story”: Jessica Lange, la reina indiscutible de la época dorada de la serie, volverá a ponerse en la piel de sus personajes más célebres tras años de ausencia. A ella se sumarán dos pilares de la franquicia, Sarah Paulson y Evan Peters, quienes además tendrán el desafío de desdoblarse en múltiples personajes.

El reparto para esta temporada histórica sumará además a leyendas de la casa como Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts y Frances Conroy. Pero también tendrá nuevas incorporaciones como Madelaine Petsch, y el legendario cineasta de culto John Waters, cuya mente transgresora encaja a la perfección con el tono camp y grotesco que caracteriza a la serie.

Además, la temporada estará acompañada por un video-podcast oficial de cuatro episodios que revelará el detrás de cámaras de este caótico universo.

UNA SERIE AL SERVICIO DEL HORROR

Estrenada en 2011, en un panorama televisivo saturado de dramas y narrativas lineales, “American Horror Story” revivió y legitimó el formato antológico. Al reiniciar su escenario, época, mitología y subgénero cada año, la serie logró esquivar el desgaste crónico y el agotamiento de ideas que suelen ser un problema para series de larga duración.

Además, funcionó como una plataforma en donde se fusionaron historias que recopilaron los miedos colectivos e históricos de la sociedad estadounidense: desde el horror psicológico gótico y la opresión institucional, pasando por la brujería y el slasher de los 80.

Pero, además, la producción no buscó ser un terror puramente sutil o realista, sino que su éxito se sostuvo gracias al exceso. Su tono mezcla la extravagancia, lo grotesco, el drama psicosexual, la moda impecable y el humor negro (lo que en televisión se conoce como estilo camp). Esta identidad visual tan marcada la hizo sumamente atractiva.

Sumado a esto, uno de los sellos más grandes creados por Ryan Murphy fue utilizar a los mismos actores en papeles completamente opuestos cada temporada, y también incorporar a figuras icónicas del mundo de la música como lo fue el estreno de Lady Gaga en la franquicia.

UNA GUÍA DE “AMERICAN HORROR STORY” PARA ESTAR AL DÍA

Concebida por Murphy como un especial de “grandes éxitos”, esta nueva tanda de episodios servirá como un gigantesco crossover que traerá de vuelta a algunos de los personajes más icónicos y perversos de la franquicia. Ante este panorama, surge la pregunta inevitable para los espectadores recién llegados: ¿Es posible subirse al barco sin haber visto los más de cien capítulos anteriores? La respuesta corta es sí.

Al mantener su esencia antológica, la trama principal se puede disfrutar de forma independiente. Sin embargo, para no perderse algunos guiños y la mitología interna de la serie, existe una estrategia de visualización exprés: una lista de episodios esenciales que encapsulan la trama fundamental antes del gran estreno.

Los expertos recomiendan concentrar la atención en tres pilares de la saga: “Murder House” (Temporada 1), “Coven” (Temporada 3) y “Apocalypse” (Temporada 8). Estas entregas concentran el grueso de las conexiones y el trasfondo de los personajes que reaparecerán en la temporada 13.