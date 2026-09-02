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ROMPIÓ EL SILENCIO

“Amo a mis hijos”: Alejandro Stoessel habló en medio del conflicto con Tini

Por Redacción

El escándalo entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, sigue siendo el tema del momento y mientras se espera saber si llegarán a un acuerdo por el millonario patrimonio de la cantante y esclarecer las versiones sobre supuestas movidas fraudulentas, el empresario decidió romper el silencio y decir lo suyo.

Stoessel decidió hablar con Moria Casán, quien se había comunicado con él directamente para tener su palabra. En “La mañana con Moria”, la conductora leyó el mensaje que el papá de Tini le envió y en el que evitó dar detalles de la polémica con su hija.

“Moria, te agradezco tu confianza. Este no es el momento para que hable, pero cuando decida hacerlo, una de las personas vas a ser vos”, le dijo y cerró: “Solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser. jamás podría hacerles daño”.

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