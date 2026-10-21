Amor, familia y playa: el romántico álbum de fotos de Mauro Icardi y la China Suárez en Riviera Maya

Sin escalas. Los días de vacaciones familiares de Mauro Icardi y la China Suárez continúan. El futbolista y su novia, tras pasar un tiempo en Miami, se fueron a México, a Riviera Maya.

Allí, la pareja junto a la madre y los tres hijos de la actriz disfrutaron de la playa. Icardi compartió una serie de fotos de su viaje romántico.

“Un poco de nosotros”, escribió Mauro Icardi y subió fotos del paisaje de ensueño que disfrutaron en familia, desde el fin de semana.

La China Suárez, por su parte, había compartido imágenes de su mamá con Magnolia y otra de los seis como familia.

Asimismo, se supo que Mauro Icardi decidió dejar Miami por México porque habría tenido reuniones con clubes de ese país. Si bien es una liga importante, la realidad es que es un nivel mucho menor al que él aspiraba, teniendo en cuenta que buscaba quedarse en Europa.

Mauro Icardi, la China Suárez y su familia ya viajaron hace una semana a Norteamérica.

Finalmente, vale recordar que su salida del país se dio en medio de un escándalo porque el futbolista se fue antes de conseguir el permiso del juez para llevar a sus hijas.

Por otra parte, Nora Colosimo, abuela de las nenas, reveló que dejó sola a una de ellas con la niñera antes de irse y triste porque le habría dicho que se iba a Disney.