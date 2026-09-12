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La pareja de Cande Vetrano rompió el silencio

Andrés Gil, sobre los rumores con Accardi: “Todo lo que pasó fue muy incómodo para todos”

Gil y Accardi trabajaron juntos en la obra “En otras palabras”, que producía Nico Vázquez, por entonces pareja de la actriz

Por Redacción

Andrés Gil volvió a quedar en el centro de la escena luego de que resurgieran los rumores que lo vincularon con Gimena Accardi durante la crisis que terminó con la relación de la actriz y Nicolás Vázquez. El actor, pareja de Candela Vetrano, decidió referirse nuevamente al tema y dejó en claro que no tiene intención de seguir dando explicaciones públicas.

Las versiones habían circulado tiempo atrás y señalaban a Gil como un supuesto tercero en discordia. En aquel momento, Accardi había negado esa posibilidad. Sin embargo, la reciente afirmación de Ángel de Brito volvió a instalar el tema y generó nuevas repercusiones.

Consultado en Desayuno Americano, Gil se mostró sorprendido por el regreso del escándalo y sostuvo: “Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora”.

Andrés Gil habló de su relación con Cande Vetrano

El actor también remarcó que la situación fue conversada puertas adentro con su pareja y que actualmente atraviesan una buena etapa. “Con Cande aclaré lo que tenía que aclarar en su momento. La verdad es que estamos en un gran momento juntos”, afirmó.

“Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir”, señaló.

En ese sentido, pidió preservar la intimidad de su familia y sostuvo que no considera necesario responder cada versión que aparece públicamente.

Otro de los puntos que quiso aclarar fue el vínculo que durante años se mostró públicamente entre Gil, Accardi y Vázquez. Frente a esa imagen, fue contundente: “Nunca hubo tanta amistad”.

“Todo lo que pasó fue muy incómodo para todos y cada uno sigue con su vida”, explicó el actor, quien aseguró que actualmente cada uno mantiene sus propios vínculos. “Yo y mi familia estamos muy bien y quiero cuidar a Cande que no vuelvan a decir cualquier cosa”, cerró.

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