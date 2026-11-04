Andy Kusnetzoff, cada vez más complicado: denuncia penal por el documental de Maradona

Andy Kusnetzoff atraviesa una semana complicada y acumula frentes de conflicto. A las críticas de Moria Casán, que lo calificó de “kuka resentido”, y al escándalo que protagonizó en "PH" con Santiago Maratea y la China Ansa, ahora se suma una denuncia penal vinculada al documental sobre Diego Armando Maradona. La información fue revelada por Marina Calabró en Primicias Ya, donde se dieron detalles de la presentación judicial que exige explicaciones al conductor por el proyecto audiovisual.

El documental, titulado "DAM", había generado fuertes cuestionamientos de Dalma Maradona, quien ya había manifestado públicamente su enojo por la iniciativa y apuntado contra quienes impulsaban el proyecto. Ahora, el conflicto habría escalado al ámbito judicial, con una denuncia que involucra a Kusnetzoff y a la productora Orsay Audiovisuales.

La denuncia por el documental "D.A.M.": aportantes damnificados y posibles irregularidades

Según la información difundida por Marina Calabró en "Primicias Ya" (América TV), la presentación judicial está relacionada con la operatoria de Orsai Audiovisuales y el proyecto "D.A.M.", una producción impulsada por Kusnetzoff sobre la vida de Diego Maradona, cuyo estreno estaba previsto para la época del Mundial, pero cuyo plazo no se habría cumplido.

El punto central del reclamo es el dinero que aportaron distintas personas para participar del documental. La iniciativa proponía un esquema de financiamiento colectivo, mediante el cual los interesados podían convertirse en socios productores y contribuir económicamente para que el proyecto se llevara adelante. Ahora, algunos de esos aportantes reclaman explicaciones sobre el destino de los fondos y el estado real de la producción.

En la información televisiva se mencionó que Andy figura entre los denunciados y que la presentación apunta a esclarecer una operatoria que habría perjudicado a los participantes. Entre las figuras legales mencionadas aparecen la posible estafa y la administración fraudulenta. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas por la Justicia y que no implican, por sí mismas, que exista una responsabilidad penal comprobada del conductor.

Qué dijo Dalma Maradona sobre el documental de Kusnetzoff

La polémica tiene un antecedente directo en las declaraciones de Dalma Maradona, quien ya había cuestionado públicamente el proyecto y asegurado que ninguno de los herederos autorizó la realización del documental. “El proyecto de Orsai sobre mi papá no se puede hacer porque nosotros nunca lo autorizamos y Andy lo sabe”, había afirmado la hija del Diez. También apuntó contra la recaudación: “Me parece grave que hayan pedido plata para un proyecto que saben que no pueden hacer”.

La actriz incluso fue más allá y expresó su indignación por el uso del nombre de su padre: “¡Más bronca me da que le saquen plata a la gente con un proyecto que ya saben que no va a existir!”. Del otro lado, Kusnetzoff había evitado confrontar con la familia y defendido la iniciativa como “una carta de amor a Diego Maradona”. Además, sostuvo que el documental seguía en proceso y que continuaban las conversaciones por los derechos con los herederos.