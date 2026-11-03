Andy Kusnetzoff negó haber consumido cocaína y explicó qué le pasa en su mandíbula

Rompió el silencio. Andy Kusnetzoff decidió ponerle fin a los rumores que circularon en redes sociales después de su participación en PH: Podemos Hablar.

Allí, el mencionado conductor fue señalado por los movimientos involuntarios de su mandíbula que se vieron durante el programa y en otras apariciones públicas.

Entonces, ante las versiones que lo vinculaban con el consumo de drogas, salió a aclarar la situación en su ciclo radial Perros de la calle.

La conversación surgió este lunes, cuando Nicolás “Cayetano” Cajg le comentó que sus apariciones en videos y publicaciones de redes sociales se habían vuelto frecuentes.

Con humor, Kusnetzoff respondió: “Yo te juro que a todos les digo: estoy tratando de bajar de perfil. Todavía no lo logro”.

Pero, luego se refirió directamente a las especulaciones y le pidió disculpas a Cande Molfese, integrante del equipo radial, quien había recibido numerosas consultas sobre el tema.

“Es la encargada de explicarle a la gente que yo no tomo cocaína ni nunca tomé. Y realmente no la está pasando bien”, señaló el conductor.

Lo cierto es que, la propia Molfese contó que durante el fin de semana recibió mensajes y llamados para preguntarle si Kusnetzoff consumía drogas. “Digo: ‘No, chicos, Andrés no consume cocaína’”, relató.

El periodista también aprovechó para llevar tranquilidad a su familia y fue contundente: “Mamá, quedate tranquila, nunca probé la cocaína”. Incluso bromeó con los comentarios sobre supuestos “raquetazos”: “Es porque estoy jugando al tenis. Empecé de grande y es verdad”.

Paralelamente, al explicar los gestos que despertaron comentarios, Kusnetzoff contó que padece tics nerviosos desde que era chico y que su intensidad varía según el momento.

“Son nerviosos. Tics tengo desde los 10 años”, aseguró. También explicó que puede pasar meses e incluso años sin manifestarlos, pero que en otras etapas aparecen con mayor frecuencia.

“Son épocas. Hay meses y casi años en los que no tengo nada, pero en general tengo muchos”, reveló.

Sobre los movimientos de la mandíbula, reconoció que actualmente le resulta más incómodo porque queda expuesto frente a las cámaras. Antes, contó, había tenido tics relacionados con el cuello.

El conductor también recordó una anécdota de su infancia: uno de sus hermanos había pedido a sus amigos que le pegaran en la cabeza cada vez que hiciera un movimiento involuntario con la pierna, con la intención de que dejara de hacerlo. “No me ayudó”, contó entre risas.

Asimismo, explicó que los tics pueden intensificarse cuando atraviesa situaciones de tensión. “Cuando uno está más tenso, empeora”, señaló, en referencia al clima que se vivió durante la grabación de PH, marcada por el cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea.

Por último, Kusnetzoff reconoció que entiende por qué algunas personas hacen determinadas asociaciones, pero negó que tengan relación con su vida personal. “Tengo una personalidad que vos me ves y coincide mucho con alguien que está acelerado. Más los tics, más la sinusitis, que tomo la gotita para la nariz. Hay un momento donde tiene cuatro patas y lo entiende”, tiró entre risas.