Ángel de Brito confesó qué pasará con LAM tras la venta de Mandarina: "Fin de una etapa"

Desde que se supo que se vendió la productora Mandarina al grupo Octubre,que tiene a cargo Canal 9 entre otros medios, muchos se preguntaron qué sucederá con LAM y SQP.

Así, en la tele, Fernanda Iglesias pudo contactarse con Ángel de Brito que desde sus vacaciones, decidió responder con la verdad. "Nadie me creía cuando yo dije que se venía un fin de ciclo. La verdad es que tengo propuestas de todos los canales, cuando vuelva los voy a escuchar a todos", admitió.

Uno de los rumores que cobró fuerza en las últimas horas fue que desde Telefe estarían muy interesados en contratar a Yanina Latorre y a De Brito.

La conductora de SQP prefirió no dar demasiados detalles cuando Pochi le consultó al respecto, pero admitió que había recibido muchos llamados.

Lo cierto es que LAM es uno dos tanques de América y si se dan de baja, la plantilla podría verse afectada.

En los próximos días se realizarían varias reuniones para ir reorganizando lo que será la grilla 2027 y también se evaluará cómo seguir en caso de que los productos estrella se den de baja.