Ángel de Brito puso una luz de alerta por la salud de Mirtha Legrand: “La cuestión es dramática y su estado es dificilísimo”

Sin dudas, la salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo luego de que la conductora tuviera que ser internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei.

Así, la Chiqui, de 99 años, permanece bajo seguimiento médico tras presentar un cuadro respiratorio que posteriormente fue tratado como una neumonía bacteriana.

Entonces, en medio de la incertidumbre por su evolución, Ángel de Brito brindó información sobre el estado de la conductora y remarcó la necesidad de "manejarse con cautela ante un difícil cuadro de situación".

“Sobre Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente”, siguió diciendo el mencionado periodista.

Según había explicado De Brito, Mirtha fue internada nuevamente el viernes y los partes médicos difundidos por el Mater Dei eran muy escuetos: “Mirtha fue internada el viernes nuevamente y los partes que dan en el Mater Dei deben ser a pedido de la familia y es la nada misma, no dicen nada”.

El periodista también había señalado que la conductora atravesaba una infección respiratoria bacteriana y que los médicos habían logrado identificar el microorganismo para ajustar el tratamiento: “Ella está cursando una neumonía bacteriana, que es un estado dificilísimo para cualquiera, y más para una señora de 99 años”.

“Por suerte identificaron cuál era la bacteria. El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos”, reveló De brito.

“Si escuchan ‘mejoría’ piensen en 99 años y neumonía bacteriana. Hay que esperar y hay que ser prudentes”, agregó.

Allí, vale destacar que, la información oficial más reciente, difundida este lunes por el Sanatorio Mater Dei, llevó tranquilidad respecto de su evolución. El centro médico informó que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios.

El próximo parte médico oficial está previsto para el miércoles, siempre que no se produzcan cambios.

Durante los últimos días, además, se informó que las visitas fueron restringidas debido a la delicadeza del cuadro respiratorio.

Sus familiares más cercanos, entre ellos sus nietos Juana y Nacho Viale, estuvieron acompañándola durante su internación.

Para finalizar, recordemos que, la nueva internación se produjo apenas cinco días después de que Mirtha recibiera el alta de su primera internación de septiembre.