Angustiada, Evangelina Anderson denunció que un hombre la acosa y la persigue: “Me siento amenazada”

Tras el caso del acosador de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato en la puerta de OLGA, Evangelina Anderson contó que atraviesa una situación similar con un hombre que la amedrenta por las redes y de manera personal.

Sabes qué me pasa con este tema, el fanatismo sale de algo bueno como la admiración y uno lo toma como algo positivo. El asunto es cuando eso pasa a una obsesión y creen que tienen derecho sobre la vida del otro”, dijo la panelista de Cortá por Lozano en la tele.

Allí, sus compañeros del ciclo la notaron muy sensible con este tema, por lo que le preguntaron a qué se debía. Y fue entonces que reveló: “Yo tuve una situación similar, fue en los últimos meses. Exactamente lo mismo que ella. Estamos justamente con el tema de la denuncia, por eso entiendo lo que está pasando...”.

En el estudio quisieron saber si era por las redes o si se había apersonado, y la modelo resumió: “Todo”.

En este sentido, destacó que lo tienen identificado y que está con asesoría jurídica, que le aconsejó denunciar. “Hay que denunciar. Al principio no lo veía como algo negativo, oscuro. Se cree que por una mirada, un autógrafo o un diálogo hay un tipo de vínculo... Ya asusta. Al principio lo bloqueaba, pero se hacía otra cuenta. Y me decía cosas como ‘Te espero en la puerta de Telefe’. Entonces yo tenía que salir por otra puerta”, detalló.

Entonces, ante la consulta de si se siente amenazada por esta persona, Anderson no dudó: “Sí. No puedo contar mucho... Porque lo estoy por denunciar”.

Así, luego de que Evangelina Anderson contara que sufre algo similar a lo de Sofía Gonet, Verónica Lozano tomó la palabra y dio el nombre del hombre en cuestión y tiró una dura advertencia.

“Es importantísimo hacer la denuncia. Y en relación con la denuncia de Eva, esto lo voy a decir yo... No te acerques nunca más, porque si no yo mañana muestro tu foto acá, Fernando. ¿Ok? ¡Nunca más te acerques, nunca más escribas! Ya perdiste el trabajo...”, advirtió la conductora de Cortá por Lozano (Telefe), sin vueltas.

Finañmente, Anderson no dijo nada al respecto, pero se la pudo ver muy angustiada y preocupada por el cuadro de situación.