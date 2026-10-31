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El martes, gratis, en la chicharra

“Aniceto”: proyección y charla con Alejandra Baldoni

Por Redacción

El ciclo gratuito de cine de la Biblioteca Popular La Chicharra continuará este martes a las 18.30 con la proyección de “Aniceto” (2008), la última película filmada por Leonardo Favio. La función será en la sede de la institución, ubicada en 18 y 71, y contará con una charla posterior con Alejandra Baldoni, actriz y bailarina que interpretó a Lucía en el filme.

La película es una reinterpretación de “Este es el romance del Aniceto y la Francisca…”, que Favio estrenó en 1967. En esta nueva versión, el director apostó por una propuesta que combina cine y danza, con Hernán Piquín, Natalia Pelayo y Baldoni como protagonistas.

La historia sigue a Aniceto, un hombre solitario que se enamora de Francisca, pero cuya relación se complica con la aparición de Lucía, una vecina provocadora y sensual.

Baldoni integra el Ballet Estable del Teatro Argentino, donde se desempeñó como primera bailarina y solista. También participó en la miniserie “El maestro” y en la película “Encantador” (2026), además de publicar dos libros de relatos, dibujos y frases.

La actividad será con entrada libre y gratuita y permitirá conocer detalles de la experiencia de trabajar junto a uno de los grandes directores del cine argentino.

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