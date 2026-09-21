Animación para ver “on demand”

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Toy Story 5
Efectos secundarios
Arcane
Presidente Curtis

Por Redacción

TOY STORY 5

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla deberán adaptarse a una inesperada amenaza cuando Lilypad, un innovador dispositivo con una visión completamente diferente del juego, aparece en la vida de Bonnie y pone en cuestión todo lo que creían saber sobre divertirse. Ante este nuevo escenario, el grupo tendrá que descubrir si el valor de jugar, crear historias y compartir momentos es más poderoso que cualquier novedad tecnológica.

Disponible: desde este miércoles en Disney+

EFECTOS SECUNDARIOS

Marshall y Frances, excompañeros de laboratorio, revelan una conspiración en la que están implicadas las grandes farmacéuticas y el gobierno para extraer un hongo que podría contener la solución para curar todas las enfermedades del mundo.

Disponible en: HBO Max

ARCANE

La historia se centra principalmente en dos ciudades: en la rica y equilibrada Piltover y el sórdido corazón de Zaun. Las tensiones entre ambas ciudades crecen aún más con la creación de hextech, la forma en la que cualquier persona puede controlar la energía mágica; y por otro lado en Zaun aparece una nueva droga llamada shimmer que transforma a los humanos en monstruos.

Disponible en: Netflix

PRESIDENTE CURTIS

El presidente Andre Curtis y su equipo se mueven por el caos cotidiano del Cosmos, enfrentándose a crisis diplomáticas intergalácticas y eventos de ciencia ficción.

Mientras las amenazas multiversales las gestionan científicos cínicos, Curtis tiene que resolver los desastres más pequeños: cosas demasiado pequeñas e insignificantes para que el mismísimo Rick Sánchez le preste atención, mostrando que diplomacia interestelar se mide entre la incompetencia política y el arte de sobrevivir.

Disponible en: HBO Max

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