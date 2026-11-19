Anne Hathaway ya ha sido madre de su tercer hijo, y se la vio paseándolo por las calles de Nueva York.

Hathaway, de 43 años, tiene otros dos hijos -de 10 y 6 años- con su marido, el actor y productor de cine Adam Shulman, con quien está casada desde 2012.

La actriz compartió la noticia de su tercer embarazo con un vídeo en su perfil de Instagram el pasado 19 de julio tras mantener el embarazo en secreto durante la gira promocional de la esperada secuela de “El diablo viste a la moda”. Se desconoce cuando ha dado a luz.

“Estamos emocionados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar al máximo de esta etapa en la que todavía somos una familia de cuatro”, contó Hathaway al anunciar la noticia de su embarazo.