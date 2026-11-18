La obra teatral Antígona, basada en la tragedia de Sófocles en la versión de Jean Anouilh, transita su tramo final de noviembre con dos últimas funciones en el Teatro de Repertorio de Vicente López.

La historia tiene como protagonista a una mujer que decide enfrentarse al poder y desafiar sus imposiciones, aun cuando eso implique poner en riesgo su propia vida. A partir de esa decisión, la obra plantea interrogantes sobre la libertad individual, la justicia, la dignidad y los límites de la autoridad.

El conflicto central gira en torno al precio de sostener las propias convicciones frente a un poder que busca imponer sus reglas. Así, la puesta propone una reflexión sobre la resistencia y las consecuencias de decir que no ante una orden considerada injusta.

La dirección está a cargo de Roberto Aguirre, con arte de Martín Hoffmann. El elenco está integrado por Luján Aloe, Ulises Attadia, Margarita Funes Carrasco, Carlos Lecolant, Sandra Mellado y Daniela Rodríguez.

Cuándo y dónde ver Antígona

Las últimas dos funciones de noviembre serán el jueves 19 y el viernes 27, ambas a las 21, en el Teatro de Repertorio, ubicado en Carlos F. Melo 1756, Vicente López.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral y también pueden solicitarse por WhatsApp al 11 7626-2745.