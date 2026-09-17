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Anunciaron el estreno de MasterChef Celebrity: cuándo, a qué hora y la lista completa de famosos

Por Redacción

El ciclo televisivo Gran Hermano Generación Dorada llegó a sus momentos culminantes y Telefe aprovechó la audiencia de la gran final para dar a conocer las novedades de su programación.

Así, el mencionado canal reveló de manera oficial cuándo regresa uno de sus formatos más exitosos mediante un spot publicitario ambientado en un vuelo comercia.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity desembarcará en la pantalla el próximo lunes 28 de septiembre a las 22.15.

Entonces, en la propaganda de presentación, Wanda Nara y el equipo del programa se vistieron de azafatas y azafatos para dar comienzo al viaje culinario. La conductora abrió el clip desde el teléfono micrófono del avión con la frase: "Ya estamos por despegar, por favor, ajustense los delantales".

Durante la simulación de vuelo, la presentadora continuó con las indicaciones temáticas e introdujo a los encargados de evaluar a los famosos. "En caso de baja presión creativa, los jurados se desplegarán automáticamente", comentó la conductora. En ese instante aparecieron Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien se suma a la entrega actual en reemplazo de Donato de Santis tras su despedida.

Luego, las figuras de la farándula que competirán en las cocinas fueron haciendo sus apariciones estelares para recibir los primeros consejos y explicaciones sobre la competencia.

De esta manera, la señal confirmó la fecha y el horario en que arrancará el certamen, quedando todo listo para el debut del renovado grupo de famosos en el horario central de la televisión argentina.

La lista completa de los participantes confirmados para la nueva edición de MasterChef Celebrity
Alejandro Lerner, Mike Amigorena, Luck Ra, Hernán Coronel de Mala Fama, Julieta Poggio, Diego Ramos, Julieta Nair Calvo, Nazareno Casero, Pachu Peña, Martín "Campi" Campilongo, Luciana Geuna, Paula Trápani, Morena Beltrán, Pablo Giralt, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Josefina "La China" Ansa, Grego Rossello, Marta Fort, Pablo Migliore y Rocío Robles.

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