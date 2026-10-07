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Arrasó con todo: histórico número de rating que logró la despedida de Lionel Messi

Por Redacción

Sin dudas, la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina fue un evento conmovedor que paralizó al país entero y se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo.

El encuentro amistoso disputado en el Estadio Monumental ante Benín cerró una etapa dorada de más de dos décadas.

Según las mediciones de Chisme en X, Telefe marcó 33,9 puntos alrededor de las 21 y subió a 34,4 llegando a las 22 durante el amistoso despedida del astro en el que Argentina venció 3 a 0 a Benín.

Pese a que la señal deportiva TyC Sports también trasmitió el encuentro, registró apenas 13,5 y 13,6 puntos en los mismos horarios.

La despedida del Capitán unió a la Argentina frente a la pantalla chica.

El plantel de Lionel Scaloni consiguió la victoria por 3 a 0, siendo Nicolás Otamendi quien abrió el marcador para que luego Nico Paz amplíe la diferencia. Cerrando con broche de oro, Leo Messi convirtió de penal para despedirse también con un gol en su último partido.

El resultado no es solo del partido, sino que los homenajes como los de Un poco de ruido y Ulises Bueno, además del emotivo momento con La Sole y el posterior discurso del ídolo futbolístico, sumaron a la atracción de la audiencia.

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