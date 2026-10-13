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Arrestan a la actriz Selma Blair tras un confuso episodio durante un vuelo

X (@nypost)

Por Redacción

La actriz estadounidense Selma Blair fue arrestada tras un presunto altercado en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York que dejó a dos tripulantes heridos.

La actriz de “Legalmente Rubia” y “Juegos Sexuales” fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy después de que el avión de Delta Air Lines aterrizara el domingo por la noche.

“Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye”, dijo su representante.

Blair, de 54 años y que padece esclerosis múltiple, fue trasladada a un hospital para una evaluación junto con uno de los dos tripulantes de cabina heridos.

“Después del aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”, agregó su representante.

Un portavoz de Delta dijo que la aerolínea tiene “tolerancia cero al comportamiento indisciplinado o ilegal”.

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