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ENOJADO CONTRA EE UU

Asghar Farhadi contra “Argo”: “¿Quién pidió que nos salven?”

X (@Variety)

Por Redacción

El cineasta iraní Asghar Farhadi, dos veces ganador del Oscar a mejor película extranjera con “La separación” y “El viajante”, no se guardó nada en el Festival de Río, donde presenta “Parallel Tales”, su última película. Consultado sobre “Argo”, la película de Ben Affleck que ganó el Oscar a mejor película un año después de su consagración, la despachó como “una cosa de Hollywood”: películas hechas por plata, “que no son profundas” y en las que “siempre es un tipo blanco de Estados Unidos el que salva a los demás”.

“¿Por qué un estadounidense va a Cuba o a Irán a salvar gente? La gente sabe salvarse sola. ¿Quién les pidió que vinieran a salvarnos?”, disparó.

Para Farhadi, el problema es una mirada “de arriba hacia abajo”: “Algún día habría que preguntarles por qué sienten que ellos están arriba y nosotros abajo”. Y cerró con una estocada a la autoimagen norteamericana: “Dicen que tienen democracia. No la tienen. Es mentira”.

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