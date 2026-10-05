Asghar Farhadi contra “Argo”: “¿Quién pidió que nos salven?”

El cineasta iraní Asghar Farhadi, dos veces ganador del Oscar a mejor película extranjera con “La separación” y “El viajante”, no se guardó nada en el Festival de Río, donde presenta “Parallel Tales”, su última película. Consultado sobre “Argo”, la película de Ben Affleck que ganó el Oscar a mejor película un año después de su consagración, la despachó como “una cosa de Hollywood”: películas hechas por plata, “que no son profundas” y en las que “siempre es un tipo blanco de Estados Unidos el que salva a los demás”.

“¿Por qué un estadounidense va a Cuba o a Irán a salvar gente? La gente sabe salvarse sola. ¿Quién les pidió que vinieran a salvarnos?”, disparó.

Para Farhadi, el problema es una mirada “de arriba hacia abajo”: “Algún día habría que preguntarles por qué sienten que ellos están arriba y nosotros abajo”. Y cerró con una estocada a la autoimagen norteamericana: “Dicen que tienen democracia. No la tienen. Es mentira”.