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Ataúlfo Pérez Aznar expondrá en la Bienal de Fotografía

Por Redacción

Desde el 7 de octubre, Tucumán será sede de uno de los principales encuentros de fotografía de América Latina: la XII Bienal Argentina de Fotografía Documental, que tendrá entre los invitados, dirá presente el platense Ataúlfo Pérez Aznar.

Figura fundamental de la fotografía argentina contemporánea, presentará la muestra “Introspectiva”, que reúne una selección de 133 imágenes, más de cuarenta años de trabajo fotográfico de Pérez Aznar, concebida no como una retrospectiva convencional sino como “la construcción de un discurso visual sobre la totalidad de su obra. Las imágenes, realizadas en distintos momentos y territorios, se articulan buscando revelar una mirada coherente sobre el ser humano, sus vínculos, su entorno y los procesos históricos y culturales que atraviesan América Latina”, afirman desde la Bienal. “Más que ofrecer respuestas, Introspectiva invita al espectador a recorrer esas múltiples conexiones y elaborar su propia lectura frente a las imágenes”.

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