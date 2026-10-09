La expectativa volvió a crecer entre los fanáticos de BTS. DF Entertainment informó hace minutos que este viernes al mediodía se pondrá a la venta una nueva tanda de entradas para todas las fechas del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en La Plata (21, 23 y 24 de octubre), una noticia que encendió nuevamente la ilusión de ARMY, la comunidad mundial de seguidores del grupo surcoreano.

La venta comenzará a las 13 y responde a definiciones de producción que permitirán liberar una cantidad limitada de localidades. El anuncio llega después de que las entradas disponibles se agotaran hace tiempo, por lo que miles de fanáticos que no habían conseguido tickets tendrán una nueva oportunidad para intentar acceder a los esperados recitales.

Desde la organización advirtieron que se espera que las localidades se agoten rápidamente y remarcaron que la venta se realizará por orden de llegada, hasta agotar el stock disponible.

Para participar, los interesados deberán ingresar directamente a All Access, la plataforma oficial de venta. Según informó DF Entertainment, la fila virtual se habilitará 30 minutos antes del comienzo, por lo que se recomienda iniciar sesión con anticipación y estar preparados antes de las 13.

El anuncio renueva las esperanzas de ARMY, especialmente de quienes se habían quedado afuera durante las primeras instancias de venta y seguían buscando una posibilidad para formar parte de uno de los acontecimientos musicales más esperados por la comunidad K-pop.

Para consultar la información oficial sobre la gira, los fanáticos también pueden ingresar a BTSWORLDTOUROFFICIAL.com.