“Atrevido, maleducado”: empujaron y le tiraron el pelo a Ninci en medio de una nota

La periodista Mercedes Ninci sufrió una agresión durante una cobertura en vivo para “La mañana con Moria”, por eltrece, mientras intentaba entrevistar a Candela Arizaga, quien se presentó ante la Justicia por la causa que involucra a Facundo Moyano.

En medio de un tumulto entre cronistas y camarógrafos, Ninci recibió empujones y tirones de pelo por parte de un colega. También hubo insultos, amenazas y golpes contra integrantes de su equipo.

Desde el estudio, Moria Casán reaccionó indignada: “Atrevido, maleducado. Qué barbaridad, estoy indignada”, expresó al observar las imágenes.

La cronista intentó quitarle dramatismo al episodio: “Me tiraron el pelo, sabemos quién es, pero está todo bien”. Sin embargo, cuestionó las dificultades para ejercer su trabajo. “Por suerte no tengo extensiones, porque si no me dejaban pelada”, bromeó Ninci, mientras en las redes sociales se multiplicaban los mensajes de repudio contra el agresor.