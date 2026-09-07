Ausente con aviso a su mesaza: ¿Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Juana Viale se hizo presente para conducir este fin de semana “La noche de Mirtha”, debido a que Legrand atraviesa un problema de salud: La Chiqui está enferma, con dolor en la garganta, y prefirió guardarse por una jornada haciendo caso de las recomendaciones médicas y esperando que su estado se mantenga positivo en los próximos días. Aunque, claro, la farándula se puso en alerta al conocer que Mirtha iba a pegar el faltazo, sabiendo que no le gusta para nada no ir a su programa.

Pero el sábado por la noche, en medio de una mesa caliente (ver aparte), Juana llevó tranquilidad: comentó que Mirtha está con una gripe, tomando los medicamentos que le dieron, buscando recuperarse para asistir a su programa en una semana.

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme. Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”, dijo Juanita al frente otra vez del envío nocturno de las mesazas.

Pero claro: la tranquilidad volverá cuando la audiencia vea a Mirtha. Más, teniendo en cuenta que no es la primera vez que Mirtha se ausenta de su trabajo este año, y que la última vez pasó, también por un problema en las vías respiratorias, varias semanas afuera.

Mirtha atravesó entre abril y mayo un cuadro de bronquitis aguda que afectó sus vías respiratorias y le dificultaba hablar de manera normal. Estuvo alejada de la conducción durante tres semanas consecutivas para realizar un tratamiento con antibióticos y cumplir el reposo estricto indicado por sus médicos. El cuadro respiratorio se había intensificado a mediados de abril luego de asistir al teatro y exponerse a bajas temperaturas y al aire acondicionado. Regresó completamente recuperada a la pantalla el sábado 9 de mayo.

Esta vez, sin embargo, sería apenas una pequeña gripe y se espera que su ausencia se reduzca solamente a este fin de semana.