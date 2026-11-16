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Avril Lavigne fue madre: guardó el secreto de su embarazo hasta el final

Por Redacción

La cantante canadiense Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hija, una noticia inesperada para muchos ya que hasta ahora no había hecho público que estaba embarazada.

“¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!”, escribió Lavigne, de 42 años, en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la letra de “Girlfriend”, su sencillo de 2007 por el que alcanzó número uno en la lista de Billboard.

El mensaje venía acompañado además con tres fotos en blanco y negro en las que se puede ver a Lavigne y a su pareja, de la que no se conoce su identidad, sosteniendo la mano de la pequeña.

En otra imagen, ella abraza tiernamente contra su pecho a su hija recién nacida. La tercera imagen muestra tres pares de zapatillas de cuadros sobre un skate: dos pares de adultos y un par para bebé. La cantante había estado en silencio en sus redes sociales en 2026.

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