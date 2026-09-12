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Axel quedó envuelto en una polémica por la denuncia de una exvestuarista

Por Redacción

El cantante Axel volvió a quedar en el centro de otra grave denuncia cuando su exvestuarista lo denunció públicamente por haberla estafado con cuestiones monetarias y ropa de la que debió hacerse cargo. “He sentido incomodidad en una prueba de vestuario por su accionar. No solo adeuda honorarios, sino que además robó vestuario que gestioné para su rodaje internacional, dejándome con deudas millonarias en marcas de ropa”, relató en sus redes sociales Griselda Pelozo.

Tras viralizarse la denuncia, el cantante decidió romper el silencio y rechazó las versiones. “Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa. Yo estaba completamente ajeno a esa discusión”, se defendió.

“Un reclamo que originalmente era de dos millones y pico termina convirtiéndose en un pedido de 100 millones, incorporando además una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado. Eso lo niego categóricamente”, dijo.

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