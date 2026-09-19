Baby boom: Estrellas que eligen su propia forma de maternar

En la última semana, tres reconocidas figuras de Hollywood, Lady Gaga, Lena Dunham y Millie Bobby Brown, confirmaron sus recientes maternidades y volvieron a instalar en el centro de la escena las distintas formas de ser mamás.

La primera fue Lady Gaga, quien recibió a su primera hija junto a su prometido, Michael Polansky. La cantante, quien suele mantener en privado algunos aspectos de su vida, quedó expuesta públicamente cuando se viralizaron fotos junto a su pareja y la bebé.

La llegada de su primera hija representa un nuevo capítulo para la artista, que había hablado sobre su deseo de formar una familia. Pese al momento de felicidad, muchos cuestionaron la posibilidad de que Gaga utilizara un vientre subrogado para convertirse en madre.

Lena Dunham y una maternidad que generó debate

Otra de las historias que llamó la atención fue la de Lena Dunham. La creadora de “Girls” se convirtió en madre junto a su esposo, el músico Luis Felber, a través de la gestación subrogada.

La decisión tuvo una importante repercusión en redes y volvió a abrir el debate sobre los aspectos éticos y legales de esta práctica. Dunham fue ampliamente cuestionada por ser una declarada feminista y defensora de los derechos de las mujeres y minorías.

Según detalló en un artículo en donde compartió la noticia, su decisión de maternar de esta forma estuvo dada por los problemas de endometriosis que sufrió por años y que derivaron en una histerectomía. Pese a eso, las críticas fueron implacables.

Millie Bobby Brown apuesta por la adopción

La actriz de “Stranger Things” volvió a sorprender con una nueva incorporación a su familia junto a su esposo, Jake Bongiovi. La pareja eligió nuevamente el camino de la adopción.

Brown, de 22 años, ya había adoptado a su primera hija en 2025. La llegada de un segundo bebé sorprendió a todos cuando la actriz decidió compartir una imagen junto a su hijo en redes.