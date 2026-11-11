“Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió” continúa su recorrido

Después de su paso por distintos escenarios de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, “Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió”, la obra escrita, dirigida y protagonizada por Canela Corno, regresará a la cartelera local con una nueva función el próximo domingo, a las 19, en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

La propuesta, que ya tuvo presentaciones en Teatro Abierto, Teatro La Lechuza, el Centro de Arte de la UNLP y Espacio Callejón de Buenos Aires, invita al público a sumergirse en una historia profundamente personal, donde los recuerdos de la infancia se mezclan con la imaginación y la ficción.

Corno actúa, dirige y firma la dramaturgia de un espectáculo que parte de su propia experiencia para construir el relato de una actriz atravesada por el deseo de ser amada. En ese recorrido aparecen el abandono, el duelo, las heridas familiares y la necesidad de encontrar una voz propia a través del arte.

Lejos de una narración convencional, la puesta se construye mediante fragmentos, imágenes y situaciones que desdibujan las fronteras entre realidad y ficción. La protagonista revisita episodios dolorosos de su pasado, pero también encuentra espacio para el humor, el juego y la celebración.

El espectáculo incorpora recursos audiovisuales, música, coreografías y momentos de karaoke, mientras las intérpretes que acompañan a Corno funcionan como distintas versiones de una misma identidad. Incluso propone una instancia de participación del público, invitado a bailar sobre el escenario.

La obra incluye además las actuaciones de Trinidad Falco, Marta de la gente y Rosita de los vientos. La composición musical pertenece a Catalina Chontasi, el diseño coreográfico a Doxa Morfa y el diseño lumínico a Ro Leblin.

Graduada de la Escuela de Teatro La Plata, Corno desarrolla una extensa trayectoria como actriz, performer, directora y docente. Su formación incluye experiencias junto a referentes como Guillermo Cacace, Javier Daulte, Federico León y Emilio García Wehbi. Además, desde 2014 coordina talleres de entrenamiento actoral y creación escénica en la Ciudad.

Las entradas para la función del domingo se encuentran disponibles a través de casametro.com.ar.